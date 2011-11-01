希腊总理呼吁就新援助协议全民公投

* 希腊总理呼吁就第二轮纾困计划举行全民公投

* 调查显示多数希腊人对协议持否定态度

* 反对派举行抗议,要求提前大选

* 帕潘德里欧称亦要求举行信任投票

路透雅典10月31日电---希腊总理帕潘德里欧周一令人意外地呼吁就欧盟对希腊的纾困协议举行全民公投,这样一来,如果对政府严厉撙节举措不满的公众否决此项协议,希腊就可能需要进行提前大选.

帕潘德里欧受到党内议员的压力,要求其他党派也参与分担财政紧缩政策所带来的沉重政治压力.他表示,要实现国际贷款机构所要求的财政举措和结构改革,需要得到广泛的政治支持.

"我们信任公民们,我们相信他们的判断和决定,"他表示,"(与欧盟的)协议将在几周後变成一纸新的贷款合约...我们必须表明态度,究竟是接受还是拒绝."

分析师称,举行全民公投的决定令人费解,因为最新调查表明,多数希腊人对纾困协议持否定态度.

反对党的反应非常愤怒,谴责帕潘德里欧在为自己腹背受敌的党派寻找出路之时,将希腊拽入长期政局不稳的境地.希腊国内最近抗议者与防暴警察之间爆发了暴力冲突.

该声明发布之後,欧元兑美元扩大跌幅,下跌逾2%至日内低点.

帕潘德里欧正全力应对希腊40年来最严重的金融危机,他之前曾就举行全民公决进行过讨论,但这种让感到厌倦且满腹牢骚的希腊人来决定接受或拒绝纾困这一重大事件的作法,让许多人倍感震惊.

党内官员表示,新民主党领导人Antonis Samaras周二将拜访总统帕普利亚斯(Karolos Papoulias),讨论事态进展和催促进行临时选举.

周末民调显示,大多数希腊人对上周欧元区领导人的决定持负面看法,欧元区领导人决定给予希腊1,300亿欧元第二阶段纾困资金,并对其巨额债务免除50%.

帕潘德里欧还称,将要求举行信任投票,以确保他的政策能在其四年任期的剩馀时间内获得支撑.

分析师表示,他可能将如愿以偿,尽管其议会团队存在不同意见.他被迫开除一名资深党员,因後者投票反对其最新撙节计划的部分内容,此外其他人士也警告称,这是他们最後一次对并不信任的举措投下赞成票.

议会官员表示,将于周三开始信任投票辩论,周四或周五进行投票.

**公投合法性受质疑**

帕潘德里欧表示,此次公投将在数周後进行,届时将询问希腊人民是否同意此援助协议.希腊财长Evangelos Venizelos向希腊电视台称,公投或将在明年初举行.

但是,议员质疑此次公投是否符合宪法.根据宪法,只能就重大国家事务,而非经济问题举行公投.

"如果公投结果是否定的,那麽帕潘德里欧必须辞职,"投票公司Alco的分析师Costas Panagopoulos称.

"这位总理显然陷入了死胡同,正带领国家走上非常危险的下坡路,"议员Makis Voridis称.(完)