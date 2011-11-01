中国调降房价 几家欢喜几家愁

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透北京10月31日电（记者 Langi Chiang/Nick Edwards）---中国政府认为这是个好计划：降低房价，数以百万户工薪阶层家庭能买得起房，社会和谐随之而来。
然而，先期购房业主对新开发楼盘降价的愤怒和抗议表明，实现房地产均衡发展的道路会很艰辛。
过去10年里，在中国投机性房地产泡沫过程中，国内主要城市房价疯涨了近10倍，令每个有志买房的中国人倍感受挫，而有房一族则急于看到恐怕是今生最大的一笔投资不断升值。
10月22日在上海，因龙湖地产(0960.HK)调降了新开发楼盘的售价，希望以此激活该楼盘停滞的销售活动，这种渴望房产升值的焦急就变成了愤怒。
据中国媒体报导，大约300名业主冲入并砸毁龙湖地产的一个售楼处。
在此前楼盘开发阶段，这些业主以高于当前售价30%的价格买了房。龙湖方面表示，楼房当前售价反映了市场状况。
该公司在通过电子邮件发给路透的一份声明中表示，他们根据市场需求定价，截止10月20日的促销活动效果很好，当时公司主动地抓住了恰当的市场机会。
就在龙湖地产事件次日，在上海同一条街道上，数百名业主对绿地集团开发的一个项目进行了抗议。在中国海外发展(0688.HK)、远洋地产(3377.HK)以及华业地产(600240.SS)开发的项目也发生了抗议活动。
10月26日，《人民日报》在其网站上发表的一篇评论文章中称，“希望业主维权的事给民众敲响警钟，房价只涨不跌的时代已经过去了，投资还是要谨慎。”
房价或将再降10%？
中国国家统计局追踪的全国70个大中城市房价数据显示，9月房屋价格较上月持稳或下跌的城市占了三分之二。温州房价甚至较上年同期直线下跌。
分析师预计本轮房价下跌是温和的。法国兴业银行(SOGN.PA)驻香港分析师姚炜在10月18日给客户的报告中表示，“房价需要进一步下跌5%-10%後，中国政府才有可能考虑放松政策。”
“一般当资产泡沫开始破裂，下滑的速度将很难控制，中国房价有过度调整的风险，降幅可能达到10~20%。”
中国政府打压房价已经一年有余，但开发商在销售放缓和库存过高时，才显露出降价的意愿。
这使得追求稳定的政府面临双重风险。
若安抚了急切的购房者，此前在市场高涨时出手、被迫负债累累的购房者又感到恐慌。同时，负债累累的地方政府乐见的房地产交易若下滑，开发商缩减开工规模，不再为政府增加土地收入，中央政府同样也能感到压力。
因政府打压所谓的影子银行体系，也就是公司间借贷活动，较小的地产开发商现金流干涸，且无法依靠从银行贷款、或找到替代性信贷来源，它们已经深陷困境。
地产行业并购案增加，根据市场咨询机构清科集团，2011年上半年地产商并购达到57宗，去年全年才84宗。
美国律师事务所Paul Hastings专注地产和结构性融资的合伙人Joel Rothstein表示，行业整合有利于中国高度分散（80,000家地产公司）的地产业发展，但最坏的情况还未到来。
“在我们看到大型并购活动之前，还需要再经历一段时间的下滑时期，”他说道。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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