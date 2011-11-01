G20峰会将继续关注人民币汇率灵活性--美官员

* G20将强调增强汇率灵活性的必要性

* 放弃"过时的"出口模式符合中国利益

路透华盛顿10月31日电---美国财政部高级官员周一表示,20国集团(G20)领导人本周峰会将讨论中国及其他新兴经济体增强汇率灵活性,强调平衡全球经济增长的必要性.

"在中国及其他保持贸易顺差的新兴市场经济体,允许货币升值来反映市场因素,是加快其经济向国内消费方向转变的最强有力的短期工具,"美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)说.

美国总统奥巴马将参加11月3-4日在法国戛纳(坎城)举行的G20峰会.奥巴马政府已经表示,其将继续敦促中国国家主席胡锦涛允许人民币进一步升值.

美国参议院本月早些时候通过了一项人民币汇率议案,声称中国汇率政策人为压低人民币兑美元汇率,以促进中国对美出口,结果导致美国丧失工作岗位.

奥巴马已经表示对人民币汇率议案持保留态度,但确实认为人民币汇率低估,应该升值.因为遭到掌控众议院的共和党的反对,该议案成为立法的机率微乎其微.

布雷纳德指出,享有贸易盈馀的新兴经济体已经向G20承诺,提高本币灵活性以反映经济基本面.

另外,由于欧洲和美国经济成长可能在一段时间内受抑,中国应该聚焦于内部,摈弃"过时的"出口拉动型增长模式.

"他们和我们一样在关注同样的数据,"布雷纳德在白宫举行的简报会上说,"因此,非常符合中国自身利益的作法,是转向国内消费拉动的增长,而非依赖过时的基于对发达经济体净出口的增长模式,因发达经济体需求料在一段时间内维持疲弱."(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛/艾茂林

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