中国14%富人移民或申请移民 近一半考虑移民--胡润报告

路透上海11月1日电---据胡润研究院与中国银行(601988.SS)(3988.HK)私人银行联合发布的报告,中国高净值人群(即富裕人群)中有14%已经移民或申请移民,还有46%的高净值人群考虑移民.

双方近日发布的《2011中国私人财富管理白皮书》指出,中国高净值人群中拥有海外资产的已经达到三分之一,海外资产占其可投资总资产的19%.

2011年5月至9月间,胡润研究院与中国银行私人银行面对面地访问了全国18个重点城市的千万级别以上的高净值人群,共获得980份有效问卷.他们的平均财富达到6,000万元人民币以上,平均年龄42岁.

报告显示,中国富人海外投资标的以房地产为主,在目前没有海外资产的高净值人群中,也有将近30%的人在未来三年有进行海外投资的计划.子女教育是海外投资的最主要目的,一半的高净值人群因为子女教育而进行海外投资,另外三分之一海外投资是为了移民.

报告指出,信托产品、股权投资和兴趣投资会成为未来三年吸引更多关注的投资项目.调查显示,目前超过40%的高净值人群投资信托产品,尽管不到一半,但在未来三年内潜力巨大,41%的高净值人群表示会增加投入或重点关注信托产品.目前的小众投资产品:股权投资和兴趣投资,也可能成为未来三年的投资热点.

中国高净值人群的投资产品期限呈现短期特点,80%的客户不喜欢2年以上的投资产品,而30%的客户最青睐1年以内的投资产品.

报告指出,相对全球前1,000名的富豪,中国富豪在财富来源上与全球富豪有明显的区别.中国有1/4的富豪的财富来源于地产,而全球富豪从事地产行业的只有1/10不到.在制造业的比例上,中国也明显高于全球.

全球富豪最主要的财富来源于金融与投资,而中国在这一行业中的比例与全球相差甚远,另外在娱乐与文化,和零售行业之间的差距也非常大,这也意味着将来会有更多的富豪出自这三大最有潜力的行业.(完)

欲了解详情,请点选胡润百富网站(here)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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