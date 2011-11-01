中投拟29亿欧元入股欧洲最大天然气进口商

路透北京11月1日电---中国主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL]周一与欧洲最大液化天然气进口商--苏伊士环能集团GSZ.PA正式签署协议,拟斥资共29亿欧元购入该集团勘探及生产部的少数权益以及旗下天然气液化工厂部分权益,以推进双方在亚太区域的合作.

新华社报导援引双方协议称,上述投资中,对苏伊士环能集团勘探及生产部(EFOG的22.5%的权益股除外)23亿欧元投资,通过增资扩股,中投将拥有苏伊士环能集团的勘探及生产部30%的股份.

同时,中投还将以6亿欧元的价格,向苏伊士环能购买其特立尼达和多巴哥大西洋液化天然气一号液化厂的10%股份等.

中国证券报援引苏伊士环能表示,与中投的合作将涉及其各项业务(燃气、电力、水务和废弃物及节能服务),并将为双方在亚太区域的能源项目联合投资机遇构建合作框架;促进亚太区域新项目的融资合作;通过中投的子公司在包括中国在内的亚太区域为苏伊士环能提供商业赞助和支持.

苏伊士环能集团为全球领先的能源提供商,拥有欧洲最大天然气运输和输送网络.

中投8月曾表示,与法国燃气苏伊士集团签署合作备忘录.双方将在天然气、电力、水务、垃圾处理以及节能服务等领域开展合作,亚太地区将会是合作重点.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 丁淑琴

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