中国10月官方制造业PMI意外回落

* 中国10月官方PMI下滑至50.4

* 四季度经济增速仍有继续下调的可能,但适度增长的基本态势不变

* 购进价格指数大幅回落,显示企业成本压力缓解

* PMI图表(r.reuters.com/tum74s)

路透北京11月1日电---中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)结束连续两月上升态势回落,逊于多数分析师预期,反映出四季度经济增速仍有继续下调的可能.

中国物流与采购联合会(CFLP)发布的该指数环比回落0.8个百分点至50.4%,低于路透调查中值结果51.6%.

从分项数据看,企业出口和投资方面都面临压力,不过随着上月原材料等价格的回落,企业成本压力有所缓解,分项数据中购进价格指数大幅回落.

"10月份PMI指数回落,预示未来经济增速将继续降低.三季度出口和投资都出现了增速下降,企业资金紧张问题日益突出,受其影响,经济增速总体呈降低态势,未来出口和投资增速预计将继续下降."CFLP特约分析师张立群表示.

他并表示,PMI指数中购进价格指数的大幅下降,一方面显示企业成本压力降低,另一方面也可能预示未来受价格预期影响,企业去库存活动将增加.

不过CFLP新闻稿同时指出,四季度经济增速虽仍有继续下调的可能,但适度增长的基本态势不会根本改变,全年经济增长将保持9.2%左右的水平.

分项数据中,除产成品库存指数、供应商配送时间指数有所上升以外,其馀各指数均不同程度回落,其中新出口订单指数、积压订单指数、进口指数、购进价格指数回落幅度较大,超过2个百分点.购进价格指数比上月回落10.4个百分点,回落到46.2%.

国务院总理温家宝此前明确表态,要把稳定物价总水平作为首要任务,同时更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调,保持货币信贷总量合理增长.

中国物流与采购联合会(简称CFLP)公布的官方PMI自2009年3月升至50%上方後,已连续第32个月保持在50%以上.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50%以上,反映经济总体扩张;低于50%,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

__________________________2011年_____________________ ______2010年_____

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 PMI(%) 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9 53.9 55.2 54.7

以下是2011年10月份制造业PMI指标(%)

指标 9月 前值 比上月

PMI 50.4 51.2 下降

生产指数 52.3 52.7 下降

新订单指数 50.5 51.3 下降

新出口订单指数 48.6 50.9 下降

积压订单指数 46.0 48.9 下降

产成品库存指数 50.3 49.9 上升

采购量指数 50.7 51.5 下降

进口指数 47.0 50.1 下降

购进价格指数 46.2 56.6 下降

原材料库存指数 48.5 49 下降

从业人员指数 49.7 51 下降

供应商配送时间指数 50.7 49.5 上升(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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