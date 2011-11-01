澳航拟降低票价赢回愤怒乘客--报导

10月29日在伦敦希斯罗机场拍到的一架停飞的澳航客机。 REUTERS/Paul Hackett

路透悉尼11月1日电---《澳洲金融评论报》周二称，为在劳资纠纷中占据上风、而采取所有航班停飞48小时策略的澳洲航空(QAN.AX)，将降低票价以赢回乘客。

澳航周末停飞所有航班引发国际航线混乱，导致近7万乘客滞留并对此表示愤怒。

此举成功迫使地方政府介入，要求澳航及其工会尽快解决漫长的纠纷，但也伤害了澳航品牌。许多受困乘客发誓，再也不会乘坐该公司航班。在圣诞及元旦假期出行旺季来临之际，这种情况使该公司在赢回乘客信心上任务艰巨。

报导称：“澳航将降低国际和国内航班票价，为受停飞影响的乘客提供特别优惠，同时还会发起公司90年历史中规模最大的广告攻势，以在圣诞旺季到来之际赢回失望的乘客。”

报导并称，该公司还计划采取一项暂时性措施，将常客积分率提高一倍。

澳大利亚法庭下令澳航及其工会停止所有行业行动，于21日内解决争议，否则将提交法庭进行仲裁。澳航于周一恢复停飞航班。

澳航发言人拒绝置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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