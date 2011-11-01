华为称有兴趣在云计算领域展开收购和结盟--副总裁

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透深圳11月1日电---全球第二大电信设备生产商--中国华为[HWT.UL]称,有兴趣对在云计算领域有一技之长的软件公司展开收购或者结盟.
"在云计算和ICT(信息通讯技术)方面,我们会有收购,我们也都在探索.不过,华为不是公众公司,从现金流角度讲,不太可能像上市公司那样进行大笔收购."华为副总裁、IT产品线首席技术官(CTO)李三琦在接受路透专访时称.
"云计算"指的是采用互联网技术,将计算任务和信息从桌面移到远程数据中心.在此环境下,电脑只要与宽带相连,把大量信息储存到"云"(网络)上,企业和个人电脑就不再需要昂贵的中央处理器、复杂的操作系统和较大的硬盘.
"我们跟美国的新兴公司有很多互动,并不一定是并购,合作关系也蛮多.除了美国以外,以色列,加拿大和中国国内都会有一些不错的公司."李三琦称."合作也好、我们自己投资也好,可能更关注跟数据库有关的内容."
他并指出,会对在美国进行并购格外谨慎."在美国,我们会比较小心,因为有一些政治因素."
华为此前曾迫于一美国政府机构的压力,放弃收购美国公司服务器技术公司3Leaf.
云计算被业界视作将对商业运算业务产生革命性影响,许多公司正纷纷在该领域布局,以免错过下一波IT发展的浪潮.全球大型科技公司如思科(CSCO.O)和甲骨文ORCL.O此前进行了多项并购,以加强在云计算等相关领域的业务能力.
据市场咨询机构IDC的数据,今年亚洲云计算市场将达到32亿美元的规模,去年为18.7亿美元.预计到2014年,全球云计算市场将达550亿美元.
--记者 黄运涛/李千仪; 审校 丁淑琴
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