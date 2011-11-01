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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 1日 星期二 11:31 BJT

米兰称卡萨诺病情明显改善

AC米兰周一称，球队前锋卡萨诺周六因不明病症住院後，目前病情“明显改善”。俱乐部否认这位29岁球员突发中风。卡萨诺是在米兰周六3-2胜罗马赛後乘机返回途中患病。米兰声明称：“AC米兰通告，关于卡萨诺健康状况的猜测与传闻不可信，因其不是来自可信的医务渠道。”路透

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