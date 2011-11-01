版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 11月 1日 星期二 11:30 BJT

奥利奇有意离开拜仁

前锋奥利奇准备在本赛季结束离开德甲拜仁慕尼黑，此前他因伤长时间缺阵，回归後只能沦为替补。他于2009年从汉堡加盟拜仁，合约明年到期。今年8月份，他在因伤病休息九个月後的第二次出场中，就遭遇髋部肌腱拉伤再休两个月，目前刚刚回归球队。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐