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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 1日 星期二 11:29 BJT

红雀队主帅拉鲁萨风光退休

美国职棒大联盟圣路易斯红雀总教练拉鲁索周一宣布退役。三天前他刚率球队在世界大赛中4-2挫败上届亚军德州游骑兵，队史第11次捧起总冠军。拉鲁萨现年67岁，大联盟执教时间长达33年，其中在红雀队执教16年，执教生涯成绩2,728胜2,365负，胜场次数排名大联盟第三。路透

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