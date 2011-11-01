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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 1日 星期二 11:43 BJT

塞维利亚1-2负格兰纳达

塞维利亚本赛季不败纪录终结，周一在西甲联赛对阵格兰纳达一役中浪费领先机会，主场1-2败于对手。开赛第二分钟，德尔莫拉尔闪电破门，终场前10分钟，格兰纳达才通过盖约的进球将比分追平，随後在第90分钟，里科（左）上演绝杀一球，为格兰纳达锁定胜局。路透

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