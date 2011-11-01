1日午间分析：沪指早盘冲高受阻

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到昨夜欧美股市大跌影响，今日A股市场早盘继续呈现震荡整理态势，早盘沪深两市股指低开，随後在金融股强势的带动下，股指开始震荡回升，并一度冲击2500点关口，不过由于上方压力明显，沪综指有所犹豫并回落，午盘沪综指报收于2468.49点，平盘报收。
从技术面看，经过短期的调整後，2450点前期小“双底”颈线位支撑力度较为强劲，目前股指始终维持在5日线、双底颈线和缺口上方，本轮反弹并未终结。
笔者认为，大盘反弹趋势仍将延续，但是指数恐难以大幅拉升的方式展开，震荡盘升将是主基调，把握好热点转换的节奏是短线获利的关键。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。