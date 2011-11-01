1日午间分析：沪指早盘冲高受阻

受到昨夜欧美股市大跌影响，今日A股市场早盘继续呈现震荡整理态势，早盘沪深两市股指低开，随後在金融股强势的带动下，股指开始震荡回升，并一度冲击2500点关口，不过由于上方压力明显，沪综指有所犹豫并回落，午盘沪综指报收于2468.49点，平盘报收。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜欧美股市大跌影响，今日A股市场早盘继续呈现震荡整理态势，早盘沪深两市股指低开，随後在金融股强势的带动下，股指开始震荡回升，并一度冲击2500点关口，不过由于上方压力明显，沪综指有所犹豫并回落，午盘沪综指报收于2468.49点，平盘报收。

从技术面看，经过短期的调整後，2450点前期小“双底”颈线位支撑力度较为强劲，目前股指始终维持在5日线、双底颈线和缺口上方，本轮反弹并未终结。

笔者认为，大盘反弹趋势仍将延续，但是指数恐难以大幅拉升的方式展开，震荡盘升将是主基调，把握好热点转换的节奏是短线获利的关键。（完）

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