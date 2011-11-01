中国深层结构性体制障碍已成发展瓶颈 应加快改革--审计长

* 深层次结构性问题、体制性障碍已成中国持续发展瓶颈

* 应加强改革顶层设计,突出重点明确方向

* 加快财税改革,健全法律体系

路透北京11月1日电---中国国家审计署审计长刘家义表示,一些深层次结构性问题、体制性障碍已成为中国持续发展的瓶颈,应加强顶层设计和总体规划,切实保障各领域改革的协调推进.

他在中国官方媒体求是杂志撰文称,"十二五"(2011-2015年)时期,深化改革要突出战略重点,明确主攻方向,不断解决关键领域存在的体制机制问题.重点是确定行政管理体制、财税金融体制以及资源性产品价格和环保收费等方面改革的优先顺序和重点任务.

刘家义指出,要建立健全相关法律法规体系,根据改革的总体规划、重点环节和关键领域的要求,不断加强立法工作,从注重经济领域立法逐步向注重社会领域立法和其他领域立法均衡发展转变.

"要进一步规范权力运行,为改革创造公开、公平和公正的发展环境."他称.

他并强调,要深化国有企业改革,鼓励国有企业依法通过联合、兼并和重组等方式做大做强,大力培育战略性新兴产业.

同时要完善基本公共服务体系.重点是要逐步形成公共服务供给的社会和市场参与机制,从调整国民收入分配格局入手,充分发挥市场对初次分配的基础性调节作用,切实扭转居民收入差距扩大的趋势.并推进社会福利、医疗卫生、住房和教育等民生领域改革等.

**深化市场经济体制和财税改革**

刘家义表示,要深化市场经济体制改革,加快转变政府职能,调整、规范和清理政府管理事项,规范各级政府的行政审批权限,减少政府对微观经济的干预,更多地运用经济、法律和文化手段,加强对经济社会发展的引导、调控和监管.

同时,还要完善政府决策机制,增强政策透明度和公众参与度,强化行政问责制和责任追究机制,提高政府执行力和公信力.

而对于深化财税体制改革,首要要明确中央和地方的事权和支出责任,着力完善公共财政关系,围绕推进主体功能区建设,制定和实施差别化的财税政策和绩效评价体系,建立和规范地方政府举债融资机制和债务预警机制.

此外,还要深化投融资体制改革.其目标就是要建立多种经营形式并存、结构合理、功能完善、高效安全的现代金融体系.要扩大资本市场规模,提高金融监管水平,在稳步推进利率市场化改革的基础上,综合利用税收和产业政策等多种手段,充分发挥政府投资的导向作用.

"坚持以市场需求为导向,合理界定政府投资范围,提高政府投资绩效,把增投资与扩内需、惠民生、促发展、保稳定有机结合起来,形成投资和消费良性互动增长机制."文章称.(完)

--发稿 沈燕; 审校 张喜良

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