36%美国人希望里根“归来”--调查

路透纽约10月31日电---美国周一发布的调查显示，如果能让一位前总统死而复生，许多美国人或推选共和党人、而非民主党人担任总统。

据美国电视节目《60分钟》和《名利场》杂志的调查，在美国经济持续疲软的背景下，36%的被访者表示，他们此时更愿意里根“重生”当总统，而非罗斯福。

调查结果的声明称，当被问及在眼下困难时期希望哪位过世的总统入主白宫时，36%的美国人称“让吉佩尔（里根昵称）回来”，29%的人选择富兰克林・罗斯福。

仅有14%的人选择让杰斐逊“归来”。

全美共有1,012人参与调查，逾60%的人称，因担心过去行为会被曝光，他们不会参选。而女性则表示，她们对在竞选中可能被挖出的丑闻更为担忧。

若拜登不在2012年竞选中连任，美国许多选民更倾向希拉里・克林顿角逐副总统，但也有5%的人称，脱口秀主持奥普拉应当考虑角逐这一职位。

欲了解调查完整结果，请点击（here）。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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