欧债危机担忧死灰复燃打压亚股 避险情绪助美元上涨

* MSCI日本以外亚太股指下跌1%

* 欧元承压,因欧元区债务问题节外生枝

* 亚洲信贷市场收紧,CDS利差走阔

* 美元上涨令商品承压

* 中国PMI数据令人失望,引发全球成长放缓担忧

路透东京11月1日电---欧元区债务危机解决进程缓慢,令投资者忧虑再起并打压风险胃纳.亚洲股市和大宗商品周二下跌,而欧元承压.

投资人切换至安全资产帮助美元兑六种主要货币上涨,不过美元/日圆自周一触及的三个月高位回落,当天日本当局干预汇市,该国媒体估计规模达到创纪录的10兆(万亿)日圆(1,280亿美元).

欧元兑美元再次承压,因围绕上周达成的欧债危机解决方案能否有效实施的疑虑升高.欧元在上周四危机方案宣布後上杀至1.4247美元,而如今已失守所有涨幅.

希腊总理帕潘德里欧周一令人意外地呼吁就欧盟对希腊的纾困协议举行全民公投,而意大利公债持续面临卖压.

"上周四欧盟协议仍有问题未获解决,这些问题的深度和广度,加上欧元区二线国家公债利差周一大部分走高,以及日本央行干预给美元带来的全面支撑,使得欧元兑美元在周一出现了不时的下跌,"法国巴黎银行分析师在一份报告中指出.

交易商表示,全面锁定亚洲股市获利的时机已成熟.上周亚股大涨,因欧洲领导人至少得出了协议的基本框架,以扶助减少希腊的巨额债务,扩大欧元区救助基金救助能力并巩固银行业.

中国官方发布的10月制造业采购经理人指数(PMI)从9月的51.2降至50.4,略逊于预期,提供了另一个抛售的理由,并打压港股?生指数周二下挫2%.

中国10月制造业活动为2009年2月以来最慢,提醒投资者全球经济不景气令中国经济面临风险.

该数据推动对风险偏好情况敏感的澳元和欧元下跌,不过被视为避险资产的黄金上涨,其他风险较高资产则走低.

Rabobank International驻香港的亚太区金融市场研究主管Adrian Foster表示,"中国的数据令人失望,不过它表明经济增长仍在继续,"尽管成长步伐要慢于先前预期.

他还表示,全球市场在一两个月前开始弥漫的悲观情绪有些过头;尽管上周欧盟会议上达成的协议缺乏细节,说明欧洲债务问题不会一次性得到解决,可能会持续一两年时间,但美国经济不太可能滑入二次衰退.

"我们或许看到第四季有一些支撑,但仍维持审慎立场,我们预期盘中会出相当幅度的波动."Foster并表示,市场可能有几天会跌个3-4%,但或许不会继续下挫,而可能逆转上扬.

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太区股指周二下跌1%,此前由于市场期盼已久的欧债危机化解协议在上周出台,激励市场大涨,扶助该股指10月涨逾12%,为5月以来最佳单月表现.

日股日经指数周二早盘跌0.8%.

**MF GLOBAL事件提醒了欧债危机仍在**

MSCI全球股市指数周一挫跌2.4%,从上周所及的近三个月高点拉回,但10月涨幅10%仍创2009年4月以来单月最佳.

美国股市周一下跌,因美元大涨打压大宗商品价格,标准普尔500指数挫低2.47%.尽管该股指周一下滑,但10月仍创1991年12月以来单月最大百分比涨幅.

期货经纪公司MF Global HoldingsMF.N周一申请破产保护,此前该公司对欧元区债务形势押注失误.这凸显出只要欧债危机未除,对该地区的押注就有风险.

MF Global申请破产促使投资者匆忙调整交易仓位,美国黄金、原油和谷物期货交易活动因此放缓.

一些分析师称,这种平仓操作可能加剧市场卖压,并令市场全线承压.

现货金周二涨0.5%,前日因美元上扬跌近1%,但油价下滑.

亚洲信贷市场周二走软,因对欧洲债务危机以及意大利债券收益率上升的忧虑重燃,促使iTraxx除日本外亚洲投机级指数利差较周一大幅走阔14个基点.

意大利10年期政府公债收益率周一回升至6%上方,至8月以来高位,之後欧洲央行在二级市场买入了西班牙和意大利债券.

美国公债周一飙升,30年期公债创美联储2009年3月宣布首轮大规模刺激举措以来最佳单日表现,指标10年期公债收益率由周五尾盘的2.32%跌至2.12%.(完)

--编译 洪曦/梁睿雪/徐文焰/张若琪/李爽; 审校丁琦/隋芬/高琦

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