希腊对援助协议公投恐使欧元区陷新危机

* 希腊总理意外呼吁就第二轮援助协议举行全民公投

* 民调显示大部分希腊人反对援助协议

* 反对党提出抗议,希望提前大选

路透雅典11月1日电---希腊总理帕潘德里欧周一意外宣布,将针对欧盟上周达成的救助协议举行全民公投.此举可能导致欧元区陷入一场新的危机.

欧元区领袖上周达成协议,向希腊提供1,300亿欧元第二阶段纾困资金,并减计该国50%的巨额债务.

帕潘德里欧表示,要实现国际贷款人所要求的财政举措和结构改革,需要获得更广泛的政治支持.此前他所在的执政党社会党在议会推进撙节措施时引发公众抗议,并有数名议员脱党请辞.

"如果举行全民公投,有理由认为公众不会接受撙节措施.可以认为公投会把事情搞砸,"伦敦BGC Partners资深分析师Howard Wheeldon说.

分析师表示,举行全民公投的做法令人费解,因最新的民调显示,大多数希腊民众对救助协议持负面看法.拟于明年初进行的这场全民公投,将是希腊近40年来第二次.

对这一意外决定的初步反应不一,有的指责帕潘德里欧将希腊前途进行赌博,并预言将发生违约,也有的对全民公投是否符合宪法提出质疑,还有议员发表声明称,若上述协议在公投中被否,帕潘德里欧将被迫辞职,并提前举行大选.

经济学家、诺贝尔奖得主Christopher Pissarides指出了这种重燃的不确定性情绪:"如果被否决的话,难以预计希腊会发生什麽.对欧盟和欧元区来说将会十分糟糕,而对希腊来说,其严重程度更是高的多."

"若协议被否,希腊将立即宣布破产.我认为其无法再留在欧元区内,"他表示.

分析师对希腊选民是否会接受该协议看法不一,但都认为未来一两个月市场将遭遇动荡,民调分析者会反复揣摩民意动向,而欧洲领导人则会不安地关注.

"这将令市场的动荡和不确定性重现,并几乎将抹去欧盟为达成协议所做的的全部努力,"GFT Forex货币研究主管Kathy Lien表示.

"由于60%的民众反对,通过该协议将面临挑战,若真能获得通过,将带来巨大的宽慰,但从抗议活动和反对声音来看,要通过十分困难.

市场对这项声明的即时反应较为负面.欧元兑美元延续跌势,并下挫逾2%至日低.

党内官员表示,反对党新民主党领导人Antonis Samaras周二将拜访总统帕普利亚斯(Karolos Papoulias),讨论事态进展并推动提前大选.

**希腊的命运**

帕潘德里欧对希腊选民表示,他们将决定国家的命运.

"我们信任公民们,我们相信他们的判断和决定,"他表示,"(与欧盟的)协议将在几周後变成一纸新的贷款合约……我们必须表明态度,究竟是接受还是拒绝."

帕潘德里欧称全民公投将在几周内进行.财长Evangelos Venizelos称公投或会在明年初进行.

反对党谴责帕潘德里欧在为自己腹背受敌的党派寻找出路之时,将希腊拽入长期政局不稳的境地.

"我从未预计到帕潘德里欧会做出这样危险和轻率的决定,"前任外长及民主联盟党领袖Dora Bakoyanni表示."所有的国际媒体都在说,是希腊自己给欧元区协议带来风险的."

帕潘德里欧还称,将要求举行信任投票,以确保他的政策能在其四年任期的剩馀时间内获得支持.

分析师表示,他可能将如愿以偿,尽管其议会团队存在不同意见.议会官员表示,将于周三开始信任投票辩论,周四或周五进行投票.

**资金耗尽?**

希腊将在11月中旬获得80亿欧元的援助资金,但到1月举行全民公投前後,这笔钱就会花光,如果全民公投结果是否定的,那麽政府将无钱可花.

民调结果摇摆不定将令市场走势波动,并使希腊的欧盟夥伴国动摇,而且可能使希腊银行出现挤兑现象.

周六进行的一份调查显示,近60%的希腊人对上周欧盟峰会就新救助计划达成的协议持负面看法.

德国发表一份声明称,欧盟在努力使希腊第二轮救助计划在年底前到位,但并未对全民公投发表评论.欧盟领导人敲定该协议,以期防止希腊债务危机蔓延至其他欧元区国家,并动摇全球市场.

**合法性令人质疑**

一些议员质疑此次全民公投是否符合宪法,因为根据该国宪法,只能就重大国家事务举行公投,而非经济问题.

上次希腊人民举行全民公投是在1974年12月,当时在军事独裁统治倒台後不久,他们对废除君主制度进行了投票.

"宪法是否允许这种全民公投还存在争议,"希腊左翼民主党领袖Fotis Kouvelis表示."希腊必需提前举行大选.在这种形势下,这是最佳解决途径."

"如果全民公投结果是否定的,那麽帕潘德里欧就必须辞职,"民调公司Alco分析师Costas Panagopoulos表示.(完)

--编译 艾茂林/丁琦/洪曦/李爽; 审校 张荻/侯向明

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