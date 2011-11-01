有家族史女性患乳腺癌风险未必高--研究

路透芝加哥10月31日电（记者 Julie Steenhuysen）---美国研究人员周一称，仅凭家族中其他成员乳腺癌基因检测为阳性，不能得出女性罹患乳腺癌风险更高的结论。

2007年的一项研究称，只要亲戚中有人有BRCA1或BRCA2基因变种，即使本人对这些基因检测为阴性，女性患乳腺癌的风险增加。

本次研究结果，或为患乳腺癌风险高家族的女性带来慰藉。

斯坦福大学医学院库里安（Allison Kurian）博士这项研究发表在《临床肿瘤学杂志》上，她说：“研究结果令人鼓舞，让人心安。”

美国普通女性一生中患乳腺癌的机率约为12-13%。约5-10%的乳腺癌病例与基因有关，其中大多数是由BRCA1或BRCA2基因突变所致。

库里安的团队对美国、加拿大和澳大利亚3,000余户有BRCA1或BRCA2基因突变的家庭进行了数据分析。

他们还对比了BRCA1和BRCA2基因突变家庭中携带者和非携带者的乳腺癌患病率。

结果发现，并没有证据表明，非携带者患乳腺癌风险上升。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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