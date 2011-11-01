《阳歌专栏》电子商务行业内忧外患 搜狐视频业务增长强劲

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。
**监管和竞争冲击电子商务领域**
中国电子商务领域动荡不断。近期多则报导称，竞争加剧促使该领域成本上涨，而行业监管机构将对淘宝商城进行反垄断调查。外国媒体最新报导援引奢侈品走秀网一名高管的话称，多数网络商家仓库租金去年大幅上涨，促使京东商城和沃尔玛(WMT.N)投资的1号店等公司对大城市周边仓储及发货设施展开争夺战。
亚马逊(AMZN.O)也加入这一竞争，上周宣布启用昆山运营中心，该仓储物流中心临近上海，占地12万平方米，亚马逊在长江三角洲地区的仓储面积也由此增长到原来的四倍。
仓储租金上涨只是近期让电子商务领域头痛的事件之一，鉴于明年中期该行业或现整合，多数大型电子商务企业此时不得不“大出血”。与此同时，国内媒体报导称，中国商务部将介入电子商务领域，对淘宝商城进行反垄断调查，众多中小卖家不满淘宝商城利用其市场主导地位，单边大幅提价，因此揭竿而起。
我个人认为，商务部此举带有一些误导倾向，因为电子商务领域竞争激烈，而在线商城领域竞争反而小得多。如果商务部确实希望对某一公司进行反垄断调查，那实在应该关注百度(BIDU.O)，因为百度占有搜索引擎市场近80%的份额。
一句话：仓储物流中心租金上涨，是中国电子商务领域过热的最新迹象，该领域还将面临政府强化监管的威胁，可谓内忧外患。
**搜狐发喜报 视频业务或上市**
中国仅次于新浪(SINA.O)的第二大门户网站搜狐(SOHU.O)，刚刚发布了看起来相当不错的季度财报，数据显示其视频业务正在快速增长，在线搜索业务多年挣扎後最终也可能获得增长动力。当然，中国日渐膨胀的互联网泡沫或许是潜在阴霾之一，会令搜狐这两项业务的快速增长戛然而止，我估计这可能发生在明年中期左右。
但我们首先看到的是个好消息。搜狐报告第三季度视频业务收入增长一倍有余，在中国视频行业排名第二，仅次于优酷YOKU.N。与优酷一样，搜狐在视频行业也是一路领先，签署了一些大宗许可协议，可播放好莱坞大型电影公司制作的影片。
与优酷和土豆网TUDO.O相比，搜狐还有其自身的优势，旗下经营着多元化的互联网业务，拥有更多渠道对视频业务进行杠杆化运作。面对视频业务的快速发展，搜狐想必也在考虑，只要该业务实现盈利，就会安排剥离，让其尽快进行首次公开募股（IPO），预计最早可能在2012年下半年，这比几年前剥离网游业务畅游(CYOU.O)要快得多。
经过多年苦苦挣扎，搜狐在线搜索引擎搜狗最终似乎也获得增长动力，第三季度收入激增244%至1,800万美元，约占2.2%的市场份额。这样的数字显然仍不够强劲，但搜狐预测第四季度该业务收入环比将再增14%至2,100万美元。
然而，如果中国互联网泡沫破裂，届时所有这些增长都会戛然而止，广告收入将会遭遇重创。搜狐自己也对此类放缓可能出现的早期迹象发出暗示，预测第四季度品牌广告收入环比可能鲜有、甚至毫无增长。但至少眼下看来，该公司似乎正借着中国互联网繁荣的东风在蓬勃发展。
一句话：搜狐第三季度财报显示其搜索业务、特别是视频业务获得强劲发展动力，该公司可能剥离视频业务，并让其最早在2012年下半年上市。（完）
编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王凤昌
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。