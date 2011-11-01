《阳歌专栏》电子商务行业内忧外患 搜狐视频业务增长强劲

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**监管和竞争冲击电子商务领域**

中国电子商务领域动荡不断。近期多则报导称，竞争加剧促使该领域成本上涨，而行业监管机构将对淘宝商城进行反垄断调查。外国媒体最新报导援引奢侈品走秀网一名高管的话称，多数网络商家仓库租金去年大幅上涨，促使京东商城和沃尔玛(WMT.N)投资的1号店等公司对大城市周边仓储及发货设施展开争夺战。

亚马逊(AMZN.O)也加入这一竞争，上周宣布启用昆山运营中心，该仓储物流中心临近上海，占地12万平方米，亚马逊在长江三角洲地区的仓储面积也由此增长到原来的四倍。

仓储租金上涨只是近期让电子商务领域头痛的事件之一，鉴于明年中期该行业或现整合，多数大型电子商务企业此时不得不“大出血”。与此同时，国内媒体报导称，中国商务部将介入电子商务领域，对淘宝商城进行反垄断调查，众多中小卖家不满淘宝商城利用其市场主导地位，单边大幅提价，因此揭竿而起。

我个人认为，商务部此举带有一些误导倾向，因为电子商务领域竞争激烈，而在线商城领域竞争反而小得多。如果商务部确实希望对某一公司进行反垄断调查，那实在应该关注百度(BIDU.O)，因为百度占有搜索引擎市场近80%的份额。

一句话：仓储物流中心租金上涨，是中国电子商务领域过热的最新迹象，该领域还将面临政府强化监管的威胁，可谓内忧外患。

**搜狐发喜报 视频业务或上市**

中国仅次于新浪(SINA.O)的第二大门户网站搜狐(SOHU.O)，刚刚发布了看起来相当不错的季度财报，数据显示其视频业务正在快速增长，在线搜索业务多年挣扎後最终也可能获得增长动力。当然，中国日渐膨胀的互联网泡沫或许是潜在阴霾之一，会令搜狐这两项业务的快速增长戛然而止，我估计这可能发生在明年中期左右。

但我们首先看到的是个好消息。搜狐报告第三季度视频业务收入增长一倍有余，在中国视频行业排名第二，仅次于优酷YOKU.N。与优酷一样，搜狐在视频行业也是一路领先，签署了一些大宗许可协议，可播放好莱坞大型电影公司制作的影片。

与优酷和土豆网TUDO.O相比，搜狐还有其自身的优势，旗下经营着多元化的互联网业务，拥有更多渠道对视频业务进行杠杆化运作。面对视频业务的快速发展，搜狐想必也在考虑，只要该业务实现盈利，就会安排剥离，让其尽快进行首次公开募股（IPO），预计最早可能在2012年下半年，这比几年前剥离网游业务畅游(CYOU.O)要快得多。

经过多年苦苦挣扎，搜狐在线搜索引擎搜狗最终似乎也获得增长动力，第三季度收入激增244%至1,800万美元，约占2.2%的市场份额。这样的数字显然仍不够强劲，但搜狐预测第四季度该业务收入环比将再增14%至2,100万美元。

然而，如果中国互联网泡沫破裂，届时所有这些增长都会戛然而止，广告收入将会遭遇重创。搜狐自己也对此类放缓可能出现的早期迹象发出暗示，预测第四季度品牌广告收入环比可能鲜有、甚至毫无增长。但至少眼下看来，该公司似乎正借着中国互联网繁荣的东风在蓬勃发展。

一句话：搜狐第三季度财报显示其搜索业务、特别是视频业务获得强劲发展动力，该公司可能剥离视频业务，并让其最早在2012年下半年上市。（完）

编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王凤昌

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