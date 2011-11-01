国际铁矿石价格疲弱或令中国更加依赖海运进口

* 印度因出口税问题和铁矿石现货价格较低而削减出口

* 全球三大铁矿石供应商仍全力生产

* 定价周期缩短将推动海运衍生品市场

记者 Silvia Antonioli/Jonathan Saul 编译 郑茵/高琦

路透伦敦10月31日电---国际铁矿石价格疲弱，正促使中国国内生产成本较高的铁矿石供应商减少产出,这样一来,作为全球铁矿石消费大国和钢铁生产大国,中国未来几周将更加依赖海运铁矿石的进口.

自9月以来,国际铁矿石价格已经下降逾30%,其中仅上周就创纪录地挫跌了18%,因钢铁价格走低迫使中国钢铁企业减产.

不过,钢铁企业的库存正在走低,未来几周需要补充库存.分析师预期,国内钢企会转向价格较为低廉的国际铁矿石市场,而放弃成本高昂且品质较低的国内供应.

预计这将为海岬型船舶(载重量10万吨以上)运输市场提供支撑,因这类船只常常被用于运输巴西和澳洲等主要生产国的铁矿石.此外,还将有助于提高船运衍生产品的使用.

"从理论上说,由于近期价格下跌,中国钢铁企业可能更多地购买从海运进口的铁矿石,"伦敦贸易行Ronly的金属分析师Denny Sabah说.

"中国生产的铁矿石,比方说生产成本在每吨140美元,现在很难引起钢铁厂商的兴趣."

周五国际市场上运抵中国的铁矿石成本加运费价格约为每吨117美元,已经远远低于许多国内供应价.

"中国国内供应十分灵活,"麦格理铁矿石暨钢铁行业分析师Colin Hamilton说,"目前阶段这方面的供应已减少了很多."

根据麦格理的数据,许多国内铁矿石生产商的成本最高可达每吨150-160美元,所有国内供应商中有四分之一的成本高于每吨135美元.

"从三个月以上这样较为长期的角度来说,如果铁矿石价格普遍较低,可能出现以进口取代国内供应的局面,一如几年前那样."SSY Consultancy and Research一位资深主管Derek Langston说.

铁矿石贸易的转变对于海岬型船运市场而言至为关键,该市场由于运力过剩一直走势艰难.铁矿石运输在该市场中所占比重最大,达到31%左右.其次为煤炭,约为29%.

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**全球三大矿商**

"国内铁矿石的替代更新,印度铁矿石出口禁令,以及供应增多这几个因素综合在一起,将对海岬型船舶运输市场构成支撑."HSBC Shipping Services Ltd研究咨询部主管Nigel Prentis说道.

印度铁矿石供应商已经削减出口,因为出口税的施加导致他们的成本上升,使他们无法与全球最大的三家铁矿石生产商--必和必拓(BHP.AX)、力拓(RIO.AX)和淡水河谷(VALE5.SA)展开竞争.

对于这三大矿商,当前的铁矿石价格虽然低,但仍然高于他们的生产成本,因此他们表示将继续开动全部铁矿石生产产能并坚持他们的扩张计划.

"大矿商每天仍然大量生产,这已经导致价格的下跌.相比之下,印度矿商没有大肆降价,他们的定价距离当前市场价位还很有一段距离,而且他们出口的船货也极其稀少."Metalloyd的资深铁矿石交易员Roddy Mann表示.

这意味着将有更多铁矿石是从巴西和澳洲等更远的地方发货,从而支撑对海岬型船舶的需求,这类船舶的载货量通常是15万吨.

"只有当中国的价格降到每吨60美元以下,才会令必和必拓、力拓和淡水河谷的铁矿石业务变得无利可图."一位大宗商品分析师指出.

在价格挫低以前,海岬型船舶市场一直因强劲的中国需求而受益,但从那之後中国需求日渐变少.现在,价格下跌已然发生,另一个可以支撑海岬型船舶运费的因素可能来自于进口的上升.

矿商们也表示铁矿石价格下跌使买家占据上风,从而推动铁矿石供应合约从季度合同继续向更短期转变.

分析师认为,转向月度合约或者是现货铁矿石合同定价,将增加船运市场的波动,并进而推动对于船运衍生品或远期运费协议(FFA)市场的使用,以此来对冲波动风险.

结算公司的数据显示,截至2011年10月21日当周,不计期权的海岬型FFA市场的交易量达到424,686口,较上年同期增加7%.

"随着人们对于波动越来越习以为常,公司使用FFA合约与期权的吸引力也增加."船运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk如此说道.(完)

--译文审校 吴云凌

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