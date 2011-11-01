明年中国地方政府债务不会严重冲击银行业--中诚信国际

中国政府将进一步防控金融风险 对A股形成一定压制--瑞银
路透北京2月6日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市、楼市、银行间、债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期对A股走势持谨慎看法。
路透北京10月31日电---中国一家大型评级机构--中诚信国际信用评级有限责任公司(中诚信国际,CCXI)周一表示,2012年巨额的地方政府债务将不会严重冲击中国银行业,部分是因贷款机构拥有足够多的资金,可以用来核销可能的损失.
"年利润逾9,000亿元人民币的中国银行业能够承担在数年里所核销的损失,"中诚信国际的执行长叶敏在新闻发布会上谈到.中诚信国际与美国穆迪投资服务公司(Moody's)有夥伴关系.
中国国家审计署估计,截至2010年末,中国地方政府债务规模已达到10.7万亿(兆)元人民币,其中约有一半是在中国政府推行刺激计划期间所举借的.
叶敏估计,这些地方政府债务中约有20%将变成坏账.
但中诚信国际在报告中称,中国银行业2012年的整体展望为稳定,不过报告也列出地方政府债务为中国银行业所面临的一个关键挑战.
叶敏称,"即使中国采取类似(欧盟)处理希腊债券的方式,对债权人所持债券价值进行50%的减记,损失总额也会有1万亿元人民币."
他还补充道,如果中央和地方政府开始负责为一部分不良贷款善後,银行业的痛楚就会减轻一些.
中国政府尚未提出一个旨在解决债务问题、脉络清晰的总体规划,令银行业者和地方政府只能依照个别案例应对贷款问题.
中诚信国际的分析师Richard Zhang谈及,总的政策方向是将贷款分为优良贷款(可以被视为正常银行贷款的贷款)和不良贷款(可能需要政府援助的贷款).
Zhang说,"但归根结底,不管损失是由政府财政,或是国有银行来承担,都还是要由社会公众来买单."(完)
--编译 兰秀娟;审校 王冠中
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