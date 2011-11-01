奥巴马将在亚太峰会上重申聚焦亚洲关系

路透华盛顿11月1日电(记者 Caren Bohan/Paul Eckert)---中东革命和欧债危机主导了美国总统奥巴马今年的外交政策日程，本月，他将努力将重心转向亚洲，以实现其加深美国与亚洲关系的承诺。

上任以来，奥巴马和国务卿希拉里始终高度关注东亚地区，但他们的时间和媒体焦点经常被阿富汗、利比亚、伊拉克等地的冲突占据着。

日韩等美国盟国表示，美国当下面临经济收缩和国防预算减少，他们对美国在亚太地区的持久影响力感到担心。奥巴马及其幕僚坚称美国不会将注意力置于别处。

为此，美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)近期访问了日本、韩国和印尼，希拉里洋洋洒洒地撰写了一份关于亚洲政策的文章，奥巴马在作出人事任命的同时，还与一向疏离的缅甸、朝鲜两国有了谨慎接触。

奥巴马11月12日-13日将在夏威夷招待21个亚太经济体领导人，并敦促要扩大与该地区的贸易往来。

奥巴马希望在夏威夷檀香山举行的亚太经济合作会谈上向各国首脑保证，美国对亚洲的关注并未因其他外交事务发生偏离。

小布什时期的国家安全顾问亚洲事务主管格林(Michael Green)表示：“将注意力转向亚洲是很自然的事。全球经济活力转向何处已经很明显，我们在该地区一直拥有利益、盟友和影响力。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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