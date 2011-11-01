中国二三线城市楼市调控再扩容

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京11月1日电---中国楼市限购令在二、三线城市进一步扩容.广东省珠海市出台限购令,规定自周二起,拥有本市户籍及累计提供一年以上个人所得税证明的非本市户籍居民家庭,在主城区只能新购一套商品房.
珠海市住房和城乡规划建设局网站的通知并称,不能提供累计缴纳一年以上个人所得税或社保证明的非本市户籍居民家庭,暂停在主城区购房.
通知并要求,暂停向价格超过该市年度房价控制目标11,285元人民币/平方米的项目发放预售证.
"随着珠海的调控'利剑'最终强力降落,再次增强国内消费者宏观调控不放松的信心,持续观望和政策从严的制约下,年底楼市成交回暖难度增大,"链家地产首席分析师张月表示.
链家地产数据显示,珠海1-9月新房住宅成交均价11,967元/平方米,比去年全年均价上涨17.7%,约高于当地国内生产总值(GDP)增长幅度5-7个百分点;并且从8月开始,价格同比涨幅由1-7月的8.8%迅速提升至17.3%.
为进一步抑制房价上涨,中国国务院7月要求房价过快上涨的二三线城市也要采取必要的限购措施.随後浙江台州、衢州陆续出台限购令,丹东、韶关等地政策则以限价为主,广东佛山甚至出台过昙花一现的限购"松绑令".
中国国务院上周六召开常务会议重申宏观调控政策要适时适度预调和微调,但明确要坚定不移地搞好房地产调控,促进房价合理调整.(完)
欲了解更多详情,请点选珠海市住房和城乡规划建设局网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 丁淑琴
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