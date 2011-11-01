1日盘後分析：牛市思维参与反弹行情

继昨日收出阴十字星後，今日A股市场震荡幅度明显加剧。受到欧美股市重挫的影响，早盘沪深两市股指双双低开，随後在权重股的带动下，沪综指一度震荡上行并逼近2500点关口，但是由于上方压力较重，多方并未急于上攻该关口，随後开始震荡回落，尾盘沪综指报收于2470.02点，微涨0.07%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

继昨日收出阴十字星後，今日A股市场震荡幅度明显加剧。受到欧美股市重挫的影响，早盘沪深两市股指双双低开，随後在权重股的带动下，沪综指一度震荡上行并逼近2500点关口，但是由于上方压力较重，多方并未急于上攻该关口，随後开始震荡回落，尾盘沪综指报收于2470.02点，微涨0.07%。

从盘面观察，今日市场波动明显加剧，反映出当前点位附近市场分歧有所加剧，在消息面较为平静的背景下，各路资金态度有所变化，这也说明未来大盘反弹之路势必复杂，预计未来震荡盘升将是主基调。

首先，在宏观调控见效以及外部经济恶化的合力下，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)意外降至32个月来最低点，预示四季度经济增速继续下滑几成定局，而市场期望政策面出现更明显的结构性松动。

其次，从技术层面分析，经过连续的上涨後，短线调整需求较为强烈，不过，目前股指仍维持在5日线、双底颈线和缺口上方，说明反弹的技术形态保持完好，後市仍有进一步反弹空间。

再次，政策微调预期确立成为本次反弹的基础，但是其对实体经济的影响还有待进一步观察，而且这些政策对经济的影响更多体现在中长期，因此，短期内并不能改变经济运行方式。不过，经济增速和通胀的双双下行缓解了滞涨忧虑。

最後，近两日市场内投资者谨慎情绪抬头，个股分化以及股指冲高过程中成交放大并不明显，都反映出当前是市场内出现了不同阵营的角力，前期强势股纷纷调整显示现阶段场内投资者仍以短线思维操作为主，虽然盘中不乏热点板块，但是热点轮动较快并不利于大盘反弹的延续。

从近两日大盘调整的走势看，笔者认为在当前点位进行的这次休整不仅是必要的，而且是积极的。目前，经过上周的连续上涨後，在继续强攻还是先行休整之间，市场选择了後者，这对于保存资金实力、维护市场相对健康的运行格局有着非常积极的作 用。

总的来说，大盘反弹趋势并未改变，但是受到多重因素的影响，短线调整是非常正常的，不过，大盘出现再次探底的可能性较小，经过充分消化上方压力後，股指有望进一步打开反弹空间。

在宏观形势存在诸多不确定因素的前提下，目前的行情，我们说是“吃饭”行情也好，说是阶段性反弹也罢，归结为一点就是难以形成反转走势。因此，对于投资者而言，如何把握好年底这波行情将是重中之重。

笔者认为，目前虽然大盘难以形成反转，但仍然会具有牛市买入的机会，这里所说的牛市不是我们大家普遍理解的意义，而是从操作上讲的牛市买入策略，即可以用牛市的思维去大胆持股，获取阶段收益。（完）

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