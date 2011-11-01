中国经济仍在“软着陆”--野村

路透北京11月1日电---投资银行野村周二发布研究报告称,中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)回落至50.4%,再次证实其对中国经济正在"软着陆"的看法,并维持对中国央行将在今年馀下时间维持现有货币政策基调的预测.

野村认为,10月官方PMI回落主要归因于季节因素,往年10月数据平均都会较9月下降0.9个百分点.经过季节调整後的此次数据环比回落不大,再次确认经济只是温和放缓,而非"硬着陆".

"由于10月PMI环比回落主要由于季节因素,整体经济仍像在保持'软着陆',我们仍维持此前观点,即央行将会在今年馀下时间内保持现有货币政策的基调,并会针对保障房建设和小企业进行政策微调."报告称.

中国物流与采购联合会(CFLP)周二公布的10月官方PMI降至50.4%,低于路透调查中值51.6%.

野村报告分析称,分项数据中新订单自9月51.3%回落至50.5%,而成品库存自49.9%升至50.3%,两项数据之差从9月的1.4缩窄至0.2个百分点,从历史数据分析,预示着11月PMI可能会继续回落.

不过,购进价格指数较9月56.6%大幅降至46.2%,预示10月的通胀压力可能已经减轻.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。