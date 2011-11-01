沪综指收升 PMI数据令大盘冲高回落

路透北京11月1日电---中国股市沪综指周二小幅收升.隔夜海外市场大跌及今日公布的中国10月官方PMI数据意外疲软拖累大盘冲高回落.不过,分析人士指出,由于目前政策微调等市场利好尚未出尽,反弹料仍未结束.

沪综指收报2,470.019点,涨1.769点或0.07%.早盘一度上扬至2,491.35点的逾一个月高点.今日沪市地产类指数则收跌1.29%.

东北证券分析师沈正阳表示,PMI数据低于预期对大盘有一定影响,不过由于市场对经济回落已反映得较为充分,因而相对于外盘昨夜大幅波动,A股走势则相对平稳.

"对经济回落并不需要过度悲观,而应从回落後政策微调将令流动性改善方面作出积极解读."他并预计,"未来市场将处于流动性改善下的震荡回升格局,且短线反弹还未结束,四季度或可反弹到2,700点."

中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)意外降至32个月来最低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动.

美国股市周一大幅收跌,因经纪公司MF Global Holdings Ltd申请破产保护及对欧债危机的担忧重燃重创金融股.[.NCN]同日欧洲股市亦收挫,因对意大利债务的忧虑重燃.

沪深300指数11月合约尾盘报2,689.8点,跌0.13%,成交量为255,107手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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