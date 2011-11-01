中国政府完善民航燃油附加联动机制

路透北京11月1日电---为完善民航燃油附加联动机制,中国发改委、民航局发通知称,增设燃油附加调整启动条件,国内航空煤油综合采购成本累计变化幅度超每吨250元人民币时,国内航线旅客运输燃油附加最高标准按现行联动机制调整.

周二刊登在发改委的新闻稿并指出,为合理疏导国内航空煤油价格变动对航空运输成本的影响,通知明确了航空公司具体上调燃油附加标准的时间.

"航空公司按综合采购成本变化幅度测算,需要上调燃油附加标准时,应在综合采购成本调整执行5日後(含第5日)出台;降低时,仍应在综合采购成本调整5日内相应下调或停止收取燃油附加."新闻稿称.

同时,减半计算儿童、革命伤残军人、因公致残的人民警察等特殊旅客群体燃油附加标准时,如个位尾数不足10元按舍去尾数计收.

新闻稿指出,航空煤油价格形成机制改革後,国内航空煤油出厂价和综合采购成本固定于每月1日进行调整,影响燃油附加变化频率明显加快,还可能出现航空公司在"元旦"等假期提高燃油附加的情况.

这次完善联动机制後,燃油附加调整频率将有所减少,航空公司上调燃油附加的具体时间将会後延.在国际市场油价持续攀升的情况下,总体上有利于减轻消费者负担.

根据2009年11月实施的燃油附加联动机制,国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油综合采购成本实行联动,公布了燃油附加最高标准计算公式,允许航空公司在不超过按公式计算的最高标准范围内自主确定具体标准.

此後,今年7月,国家发展改革委印发了《关于推进航空煤油价格市场化改革有关问题的通知》,改革了航空煤油价格形成机制,国内航空煤油出厂价和综合采购成本随国际市场油价变化每月调整一次.

中国上市的航空企业主要包括国航(601111.SS)(0753.HK)、东方航空 (600115.SS)(0670.HK)、南航(1055.HK)(600029.SS)等,其三季度利润分别为38亿至31亿元人民币不等.(完)

更多详情,请点选中国发改委网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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