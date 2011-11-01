余永定：中国不是欧元区的救世主

路透伦敦11月1日电---中国前央行货币政策委员余永定周二在英国金融时报撰文称,欧洲对于"红色骑士"会出手救助欧元区的期望"非常不切实际".

余永定表示,中国愿意也能够提供帮助,并且"乐于适宜有度地投资欧洲金融稳定机构(EFSF)债券,正如之前所做的那样.如果发行欧元区共同债券,中国也会投资."

但他说道,"对中国政府而言,金融决策应当有金融方面的考虑.如果中国的帮助达不到你们的预期,请不要责怪.中国从未宣称能够把欧洲从债务危机中拯救出来,也不会做这种承诺."

本周在戛纳举行的20国集团(G20)峰会上,说服中国向欧元区抛出救生索将是一项主要任务.

EFSF主管雷格林(Klaus Regling)周六试图招徕中国投资,称可为投资者承担EFSF新发债券最初20%的损失,并且可能按照中国政府的要求对债券采用人民币计价.

尽管中国表示相信欧洲能够度过危机,但未公开提出会购买更多欧洲公债.

"自欧洲主权债务危机爆发以来,中国政府一再表示愿意向欧洲施以援手,"余永定称.

"但欧元区国家得明白,它们必须自救.指望'红衣骑士'来做救世主非常不切实际."

余永定称,欧洲主权债券的安全性是关键,"这意味着牢不可破的担保和国际货币基金组织(IMF)的参与必不可少."

他指出,中国人民很难接受用中国人的钱去援助欧盟国家."中国人民会问:如果德国都不愿意出钱,为什麽就该中国掏腰包?"

欧元集团主席贾克周日表示,欧洲不需要中国帮助来解决自身危机,一切投资都不包含欧洲在政治上作出让步.

余永定写道,中国政府可通过非直接途径提供帮助,例如对欧洲企业扩大中国市场,"当然,这需要有所回馈",也可以通过主权财富基金购买欧洲稳健的非金融和金融企业的股票.

金融时报上周援引余永定的话称,欧洲国家必须展示出,它们拥有推动改革的政治意愿和选民支持.余永定的观点不代表官方立场.(完)

--编译 李春喜/肖群英;审校 吴云凌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。