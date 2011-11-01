中国铁道部将获逾2000亿元融资支持--新华

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京11月1日电---新华网周二报导称,中国铁道部近期将获得超过2,000亿元人民币的融资支持,确保其资金偿付和重点项目的推进,以及配套项目的优化完善.
报导并未说明具体的消息来源,但援引专家称,当前支持铁路建设的金融市场仍相对开放、宽松,随着相关政策的陆续出台,金融部门对中国铁路建设的支持力度还将延续.
为缓解铁道部融资紧张的问题,中国财政部稍早宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税,发改委则明确中国铁路建设债券为政府支持债券.一系列支持措施使得上周三招标发行的200亿元铁道债遭到机构疯抢.
"我对中国铁路未来发展充满信心.据我了解,国务院批准的中国铁路网中长期规划并没有发生任何变化.2011年以来尽管铁路支付能力较往年要弱,但主要受全球宏观经济等大环境影响."报导并援引轨道交通装备制造商--中国南车(601766.SS)(1766.HK)董事长赵小刚表示.
中国南车今日公告称,已收到铁道部近60亿元应收销售货品款,将对改善公司财务状况产生较为积极的影响.该消息刺激南车H股一度大涨11.7%.
新华网并援引国家发改委综合运输研究所研究员罗仁坚指出,铁路建设作为国家重要的投资项目,不仅能够满足公众对于现代交通体系的需求,也牵涉为数众多的农民工就业、供货商发展等问题,"大面积、长时间的缓建、停建不是正常的现象,亟需得到改善."
7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院要求对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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