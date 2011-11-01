民间借贷风行 中国或选择性松绑信贷

2010年12月30日，北京拍摄到的人民币照片。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京/香港10月31日电(记者 药朝清/苏骏霖)---龚呈伟经营的北京国强伟业投资担保有限公司的生意蒸蒸日上。这是一家向小型企业和个人提供短期贷款的公司。中国为抑制通胀收紧了银行信贷，令众多小企业和个人融资无门。

即便中国政府在所谓的“选择性松绑”信贷条件中，承诺给小型企业额外支持，龚呈伟认为情况也不会有什麽变化。

他表示：“很多企业都没有现金，无法得到银行贷款--这种企业到处都是。”他的公司能够在一天之内向亟需现金的客户提供贷款，而这是普通银行在信贷自由情况下也难以实现的效率。

就在中国为抑制通胀开始收紧信贷的一年之後，众多小企业纷纷遭遇贷款紧张问题。这些小企业为中国创造了大约75%的工作岗位。中国打压通胀的紧缩政策不禁令人担心经济或将硬着陆。

诸如龚呈伟经营的这类公司如雨後春笋般应运而生，中国长期以来的地下钱庄体系益发庞大，他们收取的利率往往高于官方利率水平的数倍。

影子银行已经引起中国监管机构的警惕。有关温州老板因无力偿还高利贷而跑路的媒体报导令监管者感到不安。

尽管遏制通胀是政府的重中之重，中国国务院总理温家宝赶赴温州，随後出台一系列针对小型企业的扶持措施，以及温家宝总理暗示的政策微调，仍然是很有必要的。

交通银行驻上海分析师唐建伟称，“我们预计未来几个月政府将放松信贷，信贷收得过紧可能有损经济增长。”

“但货币政策根本性改变的条件尚未成熟，”他表示。

巴克莱资本驻香港分析师、经济学家黄一平预计，央行将容许2011年全年新增贷款规模高达7.5万亿元人民币，即第四季新增规模环比上升约1,000亿元。

**小企业贷款利率奇高**

小企业纷纷表示急需增加官方信贷，尤其是当前很多企业被迫求助民间借贷市场，支付逾100%的年利率。高利贷的利率水平已经相当于眼下中国贷款基准利率的逾15倍，并在最近几周引发企业倒闭潮。

不愿具名的央行官员称，“对银行信贷的控制确实很严。”

中国监管机构还加强了对银行体系“表外贷款”的控制力度。“表外贷款”是“影子银行”体系的主要部分，也可能是最令人担忧的部分。

中国很多国有企业资金充裕，已经成为公司贷款方。例如，中国移动(0941.HK)拥有480亿美元现金，今年就设立财务公司，开始对外提供贷款服务。

借贷双方通过银行介绍成交，即所谓的委托贷款，这也是规避法律禁止企业间借贷的必要手段。

如果经济增长大幅放缓，现金流收缩，从国有大公司融资的小企业可能无法还贷，反过来也会影响大公司向银行还贷的能力。

监管当局面临的风险是，若过快取缔影子贷款，恐将在通胀回落到目标水平之前，损及经济活动。

兴业银行驻上海首席经济学家鲁政委称，“我认为决策者现在犹如站在平衡木上，紧缩不得、放松不行。”

预计中国将很快改变政策立场，开始降息的看法还为时过早。当前通胀仍远高于目标水准，尽管全球需求疲软，中国经济仍具活力，第三季经济增长9.1%，第一和第二季分别为9.7%和9.5%。

“我们可以肯定地预计今年不会放松货币政策--我的意思是不会降息，”花旗分析师Johanna Chua说道。（完）

编译：靳怡雯/王凤昌 发稿：程芳

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