(修正)突尼斯通缉阿拉法特遗孀

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
(修正文中乱码)
路透突尼斯10月31日电---突尼斯司法部周一宣布，突尼斯当局已经对已故巴勒斯坦领导人阿拉法特的遗孀苏哈・阿拉法特（Suha Arafat）发出国际通缉令，这是调查突尼斯前第一家庭贪污案行动的一部分。
苏哈过去大部分时间都生活在突尼斯，与突尼斯前总统本・阿里（Zine al-Abidine Ben Ali）的妻子交往甚密。今年1月突尼斯革命时，本・阿里被迫逃亡国外。
突尼斯司法部发言人纳夫蒂（Shokri Nafti）称，“突尼斯怀疑苏哈涉嫌与多起本・阿里妻子家族贪污舞弊案有关，因此对她发出通缉令。”
巴勒斯坦解放组织（PLO）在1980至1990年代初期间被驱逐，当时将其总部设在了突尼斯，阿拉法特家族在那段时期与突尼斯建立较好关系。
2004年阿拉法特去世後，苏哈获得突尼斯护照，频繁与本・阿里的妻子一同出入。
後因与本・阿里的妻子发生纠纷闹翻，苏哈于2007年被剥夺突尼斯国籍并被驱逐出境。
突尼斯法庭已在被告缺席的情况下对本・阿里及其妻子定罪，罪名是盗窃、私藏毒品及武器和贪污。本・阿里的律师则对这些指控矢口否认。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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