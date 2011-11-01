巴西拟扩大原油出口 亚洲料受益

路透新加坡11月1日电---巴西拟在这十年後半段加大对其储量丰富的深海盐层下低硫原油的开采,而亚洲炼油商料将成为这其中的大赢家.

巴西拥有过去10年全球探明最大油田中的四座,该国需要为其石油出口在快速成长的亚洲寻找买家,因为美国在2020年前将加大使用自身所产的页岩油.

除贸易流通格局的变化外,非石油输出国组织(OPEC)国家的低硫原油产量提高,以及中东价格较低的高硫等级原油供应吃紧,可能导致两类原油之间的价差缩窄.

"市场的竞争看来将比目前更激烈,因为重要的非OPEC产油国将比今天更多,"PFC Energy高级董事Paul Tossetti称,他是指加拿大油砂、美国页岩油和俄罗斯东西伯利亚-太平洋管道石油(ESPO)的产量将会增长.

"对于亚洲石油消费国而言,这将是非常乐见的."

浏览巴西海上石油图表,请点击:(r.reuters.com/her22s)

浏览探明石油储量图表,请点击:(link.reuters.com/fyh84m)

浏览全球石油投资计划图表,请点击:(r.reuters.com/has22s)

据国际能源署(IEA)的资料,巴西将扩大其液体燃料(包括原油、生物燃料和非燃气类液体)产量,从2011年的每日220万桶提升至2016年的每日300万桶.巴西是全球非OPEC原油产出增长的第二大来源,仅次于加拿大.

IEA分析师Michael Cohen说,这其中超过75%将来原油产出的增长,而来自盐层下原油的产出增长约为每日80-90万桶,抵销现有油田产出降幅後还有富馀.

与纽约州面积相当的这片深水采油区域,储量被认为在500亿桶之上.

巴西国有石油企业Petrobras(PETR4.SA)的执行长周二在新加坡表示,预计到2020年,原油出口将增长两倍达到每日150-160万桶.

该公司预计,到2015年原油产出将从当前每日约200万桶增至390万桶,到2020年将达490万桶.这将使巴西晋身全球三大石油生产国之一.

分析师表示,巴西来自盐层下油田的中重质原油将轻易适应中国与印度炼厂的需求,这两国需求占到亚洲需求的很大一部分.

Petrobras的营销总经理Jose Pereira称,作为贷款-石油交换协议的一部分,巴西承诺10年内将每天向中国供应20万桶原油,不过今年前九个月的出口量是每天136,436桶,每批船货都是通过价格协商所售出.

巴西这些新增原油产出的其他市场还将包括美国和印度,美国已经在买入巴西出口量中的40%.印度民营炼油企业Reliance与Essar去年每天平均购买了4.34万桶的巴西原油.

Petrobras的执行长表示,他预计到2020年,巴西对中美两国的原油出口将各自增长一倍,达到每天40-45万桶.

"如果巴西原油加上运费後,比西非原油还要便宜,而二者质量相差不大,那为什麽不买巴西的呢?"一名中国交易商表示.(完)

--编译 肖群英/隋芬;审校 王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。