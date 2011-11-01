人民币兑美元收升 即期受套利压制

* 人民币兑美元早盘一度接近跌停

* 中间价显偏强意图

* 存在套利空间使得购汇盘仍积极

路透上海11月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周二收盘略涨,而盘间波动明显,一度接近跌停.尽管央行中间价继续表现出了偏强意图,但套利空间的存在使得美元购汇盘仍十分积极,压制人民币即期汇价走势.

按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3609元为今日人民币兑美元交易下限(跌停价).

上海一银行交易员表示,不管是出于政治还是经济原因,近日中间价表现出了偏强的意图,但在目前这个特殊阶段,它能管住的只能是波动区间的上下限而已.

"昨天美元指数涨了这麽多,中间价才回来这麽一点,央行的态度不难明白,"他进一步指出,"如果今天中间价定在6.35,即期可能就得到6.38,很明显,他们不想这样."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3543 6.3450 6.3607 6.3293 *6.3233 6.3549

注:*表示创2005年汇改以来新高

香港的离岸人民币与国内汇价存在套利空间,机构可在国内市场买入美元再到香港市场抛出以套利,也是近期购汇盘无视屡创新高的中间价而始终保持旺盛的重要原因之一.

以下为北京时间17:01,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3750/00 6.3620

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3995/85 6.3930

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水175点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3368元.

东京汇市美元兑日圆周二下跌,因日本央行大规模干预的影响渐退,使美元从三个月高位滑落;另外,关于欧债危机解决计画的疑虑升温,使欧元受到压力.

美国联邦储备委员会(美联储)将在周二稍晚开始为期两日的政策会议,欧洲央行也将在周四举行会议,周五美国将公布重要的就业数据.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 周晓峰/刘昕; 审校 张喜良

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