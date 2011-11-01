中国金融监管高层大换血 资本市场改革步伐或加快

* 证监会新主席具备理想的业务素质

* 将汲取银行业和外汇管理经验

* 进一步市场化改革或渐行渐近

记者 沈一鸣/高田和典 编译 王洋/李爽/侯向明

路透上海11月1日电---中国主要金融监管机构的领导层进行了集体大换血,在时间上比通常要早了一年.这表明,中国正在努力避免政策僵化,而此前正是这个原因使得领导层的重组决定受阻.新的金融监管机构领导层或从现在开始着力推进极需的改革,尤其是股票市场的改革.

在内有市场停滞、外有债务危机的情况下,中国的金融改革已经拖不起,而以往在中共换届选举前的几个月,改革的步伐通常会暂时停顿下来.

按常理说,力争晋升新职的官员在接下来的一年会十分谨慎,避免在2012年秋季中共换届选举前发生可能影响其仕途的失误.

但北京方面在周末宣布中国证监会、银监会和保监会主席变动,却意在让三位新掌门人专注于推进改革的工作.

其中,具有牛津大学教育背景的郭树清被任命为证监会主席,尤其值得一提.他将被委以加快中国证券业市场化改革的重任,包括推出期待已久的国际板.

除了此前担任中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长之外,郭树清还担任过国家外汇管理局局长.分析师表示,从人脉和个性上看,他都具备推进艰难改革的能力.

未来资产投信(Mirae Asset)驻香港分析师Stanley Li说,"金融市场需要一位强悍的决策者,从性格和经历看,他似乎是恰当人选."

为了到2020年把上海打造成国际金融中心,上海证交所计划推出国际板,允许海外公司到中国市场来融资.

推出国际板最初是在2010年开始规划,但如今停滞不前,分析师称可能是因为管理层对细节问题仍存在分歧,比如如何解决与上市相关的外汇流动等问题.

"由于郭树清之前曾担任过国家外汇管理局局长,他在处理这一问题方面具有优势...他的工作经历将有助其与以前的同事协调这些问题,"主要研究金融监管的香港中文大学法律系副教授黄辉说.

**以市场为导向的方式**

中国仍严格控制资本流动,只允许投资资金通过境外合格机构投资者(QFII)制度的配额流入,以及符合境内合格机构投资者(QDII)计划的投资流出.

放宽这些管制是政府高层面临的一项艰巨任务,尤其是在欧美经济不确定性加剧的形势下,因为这些管制在一定程度上帮助中国规避了全球市场动荡产生的影响,但同时也限制了资本流向需要的地方.

"郭树清曾采取过以市场为导向的手段,因此由他出任证监会主席的任命即便不会加速中国资本市场自由化进程,至少不会放慢步伐,"上海咨奔商务谘询有限公司(Z-Ben Advisors)的研究主管张浩川表示.

上周六的任命还包括,原证监会主席尚福林接替刘明康出任银监会主席;原中国农业银行(1288.HK)董事长项俊波出任保监会主席.

**金融行业或进一步整合**

分析师表示,最新的管理层人事变动或会加速金融行业整合步伐,越来越多的保险公司希望从事银行业务以提升增长步伐,同时商业银行又寻求能够进入经纪业务领域.

中国第二大保险商--中国平安(601318.SS)(2318.HK)此前收购深圳发展银行(000001.SZ).而交通银行(601328.SS)正寻求获准收购上海证券.

"如果让一个有银行业背景的人去监管证券业,那麽你可能会看到这两大行业出现更多的整合与创新,"西南证券分析师王大力说.

王大力表示,郭树清料将把风险管理方面的经验用于监管券商中的部分高杠杆业务,比如融资融券.

中国证监会上周末发布转融通业务监督管理试行办法,允许证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司,以供其办理融资融券业务的经营活动.但未给出实施该业务的时间表.

郭树清还必须完成的另一项任务是增强公司治理,因有越来越多的规模较小的新建企业登陆深圳的创业板市场,但却没有受到足够的监管.

张浩川说,"人们愈发担心中国创业板上市公司的治理问题."

"预计郭树清将在不扼杀这些企业活力的情况下,加强对它们的监管,因为他相信市场的力量,而非事必躬亲."(完)

--译文审校 丁琦/王丽鑫

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