美军士兵性侵韩国少女被判10年监禁

路透首尔11月1日电---韩国法庭周二判决一名美国士兵10年监禁，因其对一名当地少女实施了性侵犯。这是驻韩美军士兵受到的最严厉惩罚之一。

当地媒体对这起案件进行了大量报导，美国军方亦保证配合韩国当局的相关调查。

韩国Uijeongbu地区法庭在判决中称，这起犯罪行为的恶劣程度适用于最严厉的量刑标准，被告的身份不影响判决。

美国在韩国驻军约2.8万人，韩国拥有现役军人约65万人，共同承担防御朝鲜的责任。

这名美军第二步兵师的士兵9月份被指控在首尔以北约35公里的前线地带，对一名18岁少女实施了性侵犯。美军在当地驻有重兵。

法庭拒绝透露这名士兵的姓名，被告仍有上诉的权利。接到电话采访的美军第二步兵师处理相关事务的官员当下无法确定这名士兵会否上诉。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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