借助不孕治疗受孕出生的婴儿或许相对较小

路透11月1日电---美国一项研究发现，借助医疗手段受孕出生的婴儿比自然受孕出生的婴儿在一定程度上相对略小，但究竟是医疗手段还是不孕本身导致的结果尚不完全清楚。

发表在《生育与不孕》(Fertility and Sterility)杂志上的文章称，研究人员对近2,000名妇女进行了研究，发现有生育问题母亲所生的婴儿体重都偏轻，平均轻453克，且他们出生时体重过低（小于2.49公斤）的机率也要相对较大。

华盛顿大学妇产学助理教授Amber Cooper表示：“很难梳理出其中原因。是不孕症还是治疗不孕的技术导致这样的结果呢？”

研究显示，胎儿发育较差和出生体重相对较轻与其成年後易患高血压、心脏病等健康问题存在关联。

Cooper的研究团队对过去10年461名因不孕问题前来就诊、最终喜得贵子的妇女的记录进行了研究，同时也对同期1,246名育龄妇女进行了对比。

总体来看，存在生育问题的妇女产下的婴儿相对较小，但那些试管婴儿和最终没有借助医疗帮助的不孕妇女产下的婴儿，其平均出生体重没有什麽差别。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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