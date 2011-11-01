中海油称Bridas收购阿根廷油气资产谈判继续

路透香港11月1日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周二称,其合营企业Bridas Corporation收购阿根廷油气资产交易的谈判继续进行,没订下新的期限.

中海油上周称,其占一半权益的Bridas Corp以70.6亿美元向英国BP(BP.L)收购产Pan American Energy(PAE)60%权益的先决条件尚未达成,有关期限至11月1日届满,除非所有交易方另行同意延长时间,否则各方有权终止该项交易.

中海油的发言人接受路透查询时表示,交易相关方将讨论继续推进该交易,现阶段没有订下新的期限.

"如有新的进展,我们将及时与市场沟通."她称,并拒绝透露具体的谈判内容.

BP首席执行官Bob Dudley上周在记者会上称,预计明年才能完成PAE的交易,原本预期于今年底交割.他并指出,PAE并非BP极渴望出售的资产,而出售协议订立之时的油价要比现在低很多;BP仍然希望完成交易,即使不能够完成也不打紧.目前交易方仍在等待阿根廷政府批准交易进行.

BP于去年11月与达成协议出售PAE60%权益予Bridas Corp,筹资以应付墨西哥湾漏油事件的相关巨额支出.

这些资产的投资回报率不算吸引,然後却有助中海油提高整体产量.由于交易未能于今年上半年完成,加上渤海湾蓬莱19-3油田因溢油事件停产的影响,中海油此前将今年全年产量目标下调逾6%.

投行Jefferies此前的报告称,即使没有PAE或者其他的收购,相信中海油明年的产量亦会下降.

"阿根廷实行油价管制将影响PAE的产品售价,故中海油藉收购PAE来提高远期产量目标,相关成本并不便宜."该行分析师Laban Yu在报告中称.

中海油周二收跌4.33%,报14.6港元;超于大市恒生指数的2.49%跌幅.该股在过去一个月则累计升逾17%.(完)

--记者 雷美珍/方蕊; 审校 曾祥进

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