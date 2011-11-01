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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 2日 星期三 07:25 BJT

突尼斯通缉阿拉法特遗孀

突尼斯司法部周一宣布，突尼斯当局已经对已故巴勒斯坦领导人阿拉法特遗孀苏哈・阿拉法特发出国际通缉令。苏哈过去大部分时间都生活在突尼斯，与突尼斯前总统本・阿里的妻子交往甚密。突尼斯司法部发言人纳夫蒂称，“突尼斯怀疑苏哈涉嫌与多起本・阿里妻子家族贪污舞弊案有关，因此对她发出通缉令。”路透

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