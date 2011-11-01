中国铁道部将获逾2000亿元融资支持

新华网周二报道,中国铁道部近期将获得超过2,000亿元人民币的融资支持,确保其资金偿付和重点项目的推进,以及配套项目的优化完善.报导并未说明具体的消息来源,但援引专家称,当前支持铁路建设的金融市场仍相对开放、宽松,随着相关政策的陆续出台,金融部门对中国铁路建设的支持力度还将延续.路透