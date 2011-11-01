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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 2日 星期三 07:14 BJT

余永定：中国不是欧元区的救世主

中国前央行货币政策委员余永定周二在英国《金融时报》撰文称,欧洲对于"红色骑士"会出手救助欧元区的期望"非常不切实际". 他说:"对中国政府而言,金融决策应当有金融方面的考虑.如果中国的帮助达不到你们的预期,请不要责怪.中国从未宣称能够把欧洲从债务危机中拯救出来,也不会做这种承诺." 路透

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