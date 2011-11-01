余永定：中国不是欧元区的救世主

中国前央行货币政策委员余永定周二在英国《金融时报》撰文称,欧洲对于''红色骑士''会出手救助欧元区的期望''非常不切实际''. 他说:''对中国政府而言,金融决策应当有金融方面的考虑.如果中国的帮助达不到你们的预期,请不要责怪.中国从未宣称能够把欧洲从债务危机中拯救出来,也不会做这种承诺.'' 路透