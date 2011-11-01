中国二三线城市楼市调控再扩容

中国楼市限购令在二、三线城市进一步扩容.广东省珠海市出台限购令,规定自周二起,拥有本市户籍及累计提供一年以上个人所得税证明的非本市户籍居民家庭,在主城区只能新购一套商品房;而不能提供累计缴纳一年以上个人所得税或社保证明的非本市户籍居民家庭,暂停在主城区购房. 路透