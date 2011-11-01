中国10月官方PMI意外疲软

在宏观调控见效以及外部经济恶化的合力下,中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI意外降至降至50.4,为32个月来最低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动. 更集中反映中小企业信心的汇丰PMI指数10月终值回升至51.0,重返5扩张区间.路透