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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 2日 星期三 07:22 BJT

中国10月官方PMI意外疲软

在宏观调控见效以及外部经济恶化的合力下,中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI意外降至降至50.4,为32个月来最低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动. 更集中反映中小企业信心的汇丰PMI指数10月终值回升至51.0,重返5扩张区间.路透

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