猪肉价格连降11天 成品粮价格保持稳定

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京11月1日电---中国通胀高点已过而拐点显现.据新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,截至今日,中国猪肉价格已连续11天下降;成品粮价格亦保持稳定.
新华社周一报导援引监测结果称,与前一日相比,今日猪肉、鸡蛋价格继续下降;奶类价格上涨;食用油、蔬菜、水果、水产品价格略有波动.
食品价格尤其猪肉价格连番上涨,一直是数月来推动中国核心居民消费价格指数(CPI)上升的主要因素之一.
新华报导并指出,截至10月30日一周,全国生猪收购周均价连续第六周下降,累计降幅达9%;近三成省区市生猪收购价跌破每斤9元.
国家统计局此前公布数据显示,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,进一步确认通胀正逐步下行的态势.当月食品类价格同比上涨13.4%;备受关注的猪肉价格上涨43.5%,影响价格总水平上涨约1.24个百分点.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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