温家宝：全球经济复苏缓慢艰难 中国将坚持扩大内需

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京11月1日电---中国中央电视台周二引述国务院总理温家宝表示,当前世界经济复苏步伐缓慢而艰难,中美两国经贸关系机遇多于挑战,中方将坚定实施扩大内需的政策,致力于保护知识产权,鼓励中资企业积极对美投资.
温家宝在会见美中贸易全国委员会董事会代表团时作上述表示.他指出,中美经济互补性强的特点将长期存在,倡议同美方在更大规模更高水平上开展经济、金融、科技、基础设施建设合作.
"愿意通过平等协商,寻求解决两国贸易不平衡问题的有效方式."温家宝说.
数据显示,2010年中国对外贸易顺差1,831亿美元,其中对美顺差1,813亿美元,约占99%,而中国与其他贸易夥伴之间几乎没有顺差.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。