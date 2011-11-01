美股重挫 希腊公投再度带来不确定性

* 希腊将举行公投令市场动荡

* 标普500指数自10月7日来首次跌穿14日移动均线

* 尽管有非议,希腊总理称将按计划举行公投

* 道指收挫2.5%,标普500指数下跌2.8%,Nasdaq指数下滑2.9%

路透纽约11月1日电---美国股市周二重挫,希腊意外要求就欧盟救助计划举行全民公投,令投资者措手不及,市场质疑近期股市涨势能否持续.

标普500指数本周迄今已大跌超过5%,重现过去两个月令人翻胃的市场动荡,且之前投资人原本以为欧元区债务危机最坏时期已经过去.

美股在10月录得20年来最大单月升幅,受上周欧盟峰会达成救助希腊最终协议的希望带动.

"两天之内就迅速回吐涨幅非常令人担心."Brown Brothers Harriman分析师Ari Wald表示.

他在谈及10月升势时表示,"看上去有大量空头回补,许多空头发现站错了边."

分析师表示,如果希腊选民否决了不受欢迎的救助方案,可能导致希腊"硬违约",造成银行更大损失,令系统性风险的威胁加大.

该消息重创欧洲股市,特别是该地区银行股,暴跌6%.美国银行股也大跌,摩根士丹利(MS.N)急挫8%,报16.23美元,投资人担心该行有大量欧洲敞口.

美股指数大幅波动,因不断有欧洲议员表示支持救助方案,但在希腊政府发言人表示总理向内阁表示,公投将按计划举行後,美股收盘接近日低.

道琼工业指数急跌297.05点,或2.48%,报11,657.96点;标准普尔500指数劲挫35.02点,或2.79%,至1,218.28点.Nasdaq指数大跌77.45点,或2.89%,报2,606.96点.

市场放量,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约103亿股,较20日移动均值高22%.CBOE波动性指数跳升16%,报34.77,为10月中来最高.

纽约证交所涨跌股家数比约为1:6.

中国官方10月制造业采购经理人指数(PMI)降至50.4的32个月低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动.

周二公布的调查显示,随着新订单大减,英国制造业10月萎缩速度为两年多来最快,再添英国经济濒临衰退的迹象.英国MARKIT/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)10月大跌至47.4,为2009年6月以来最低,9月指数下修至50.8.这些数据也令市场愈发悲观.

标普500指数自10月7日来首次跌穿14日移动均线切入位,显示短期动能可能转变.该指数也跌穿在1,220点的支撑位.

Wald表示,标普500指数的50日移动均线切入位现在是下跌的关键支撑位.

"如果失守目前在约1,190点的50日移动均线切入位,技术面就不是很好看了."他表示.

经济数据指10月美国制造业成长步幅放缓,但新订单改善显示出制造业的韧性.

"如果没有欧洲和美国政府的问题,只是关注经济数据和企业业绩,股市会有不错的表现."LPL Financial投资策略师和分析师John Canally表示.

日本承诺再度干预汇市,令商品价格进一步承压.朝日新闻周二报导称,日本周一干预外汇市场打压日圆的规模达到创纪录的10万亿(兆)日圆(1,280亿美元).

美元指数升1.5%,美国原油期货跌1.07%,报92.19美元,三个月期铜跌3%.许多商品以美元计价,美元升值使得商品价格对使用其他货币的交易商更为昂贵,这压制了需求.(完)

--编译 李军;审校 母红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。