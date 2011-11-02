2日盘前分析：欧美股市重挫恐波及A股

受隔夜外围市场下跌的影响，昨日A股呈现低开後冲高回落走势。两市股指震荡幅度明显加大，在连续的单边上扬之後，股指震荡难免会加剧，不过，昨日沪综指收出了比较长的上影线，表明在此遇到了不小的阻力。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受隔夜外围市场下跌的影响，昨日A股呈现低开後冲高回落走势。两市股指震荡幅度明显加大，在连续的单边上扬之後，股指震荡难免会加剧，不过，昨日沪综指收出了比较长的上影线，表明在此遇到了不小的阻力。

从外围市场看，希腊总理突然宣布将针对救援该国的一揽子计划进行全民公投，使刚刚达成的解决欧元区主权债务危机计划再起波澜，美股周二收盘大跌，道指重挫近300点，同时，欧股指数周二大跌3.46%。

从技术层面分析，经过连续的上涨後，短线调整需求较为强烈，不过，目前股指仍维持在5日线、双底颈线和缺口上方，说明反弹的技术形态保持完好，後市仍有进一步反弹空间。

从周二公布的10月份PMI数据来看，10月PMI为50.4%，环比回落0.8个百分点，该数据或预示未来经济增速将继续平缓下降。同时未来几个月CPI将持续下降，通胀压力将继续减轻，经济增速和通胀的双双下行缓解了滞涨忧虑，这将给宏观调控增加更多从容选择的馀地。

笔者认为，大盘反弹趋势并未改变，但是受到多重因素的影响，短线调整是非常正常的，不过，大盘出现再次探底的可能性较小，经过充分消化上方压力後，股指有望进一步打开反弹空间。

操作上，目前虽然大盘难以形成反转，但仍然会具有牛市买入的机会，这里所说的牛市不是我们大家普遍理解的意义，而是从操作上讲的牛市买入策略，即可以用牛市的思维去大胆持股，获取阶段收益。

消息面，温家宝表示，中美经济互补性强的特点将长期存在，两国经贸关系中合作大于竞争，机遇多于挑战。中国政府坚定实施扩大内需的政策，致力于保护知识产权，鼓励 中国企业积极对美投资，倡议同美方在更大规模、更高水平上开展经济、金融、科技、基础设施建设合作，愿意通过平等协商寻求解决两国贸易不平衡问题的有效方 式。

另外，银行业人士11月1日向记者透露，截至10月27日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行10月新增贷款规模约为1400多亿元。从10月下旬四大行信贷投放情况看，10月21日至27日5个工作日，新增信贷猛增600多亿元，信贷闸门突现松动迹象。

业内人士认为，在货币政策微调的背景下，预计全年新增贷款将在7.5万亿元左右。这意味着，四季度信贷政策有望保持相对宽松。（完）

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