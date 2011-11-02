美国10月制造业增长意外放缓 但经济料不会重陷衰退

* 10月制造业成长意外放缓

* 9月建筑支出增长0.2%

* 10月中国、英国PMI下跌

* 市场大挫,因主权债务疑虑重燃

路透纽约11月1日电---美国上月制造业成长步伐放缓,但新订单情况改善,暗示美国经济成长稳步但缓慢地成长.

虽然美国供应管理协会(ISM)周二公布的报告让制造业活动将提速的预期落空,但分析师表示,该报告支撑了美国经济将免于再次衰退的观点.

10月ISM制造业指数降至50.8,预估为52.0.9月为51.6.若数值高于50,意味着制造业处于扩张.

但也有正面迹象,ISM新订单分项指数四个月来首次升破50,至52.4,上月则为49.6.但物价分项指数则从上月的56跌至41,为2009年4月以来低点.

"毫无疑问美国制造业活动已经略微减缓,以因应我们正看到的欧洲疲软局面,"Wells Fargo Securities资深分析师Mark Vitner指出.

"该报告真正凸显的是,美国经济其实仍陷于缓慢成长模式,短期内将难以撼动."

该数据出炉恰逢美国联邦储备委员会(美联储,FED)开始为期两天的货币政策会议.美联储将于周三发表的声明,可能对何时扩大资产购买计划提供一些暗示.

对美国经济恐将陷入二次衰退的担忧在最近几周已经减弱,美国经济第三季加速成长,摆脱今年上半年的疲软表现.

作为消费者需求情况的先行指标,汽车销售是10月的亮点.主要汽车厂商周二公布的数据显示,当月全行业汽车销售达到2011年初以来最强劲水平.

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(link.reuters.com/caq74s)

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分析师表示,ISM报告中的库存分项下滑,显示企业在面临全球金融不确定性下心态保守,但这应该会让企业在需求回升时处于有利位置.

库存分项指数从52.0跌至46.7;就业分项指数相对持稳在53.5,9月时为53.8.

周二加拿大、英国和中国公布的数据也呈现类似的制造业放缓趋势.

10月亚洲大型出口经济体的工厂活动放缓至近三年来最低;英国制造业急跌,则是欧洲濒临衰退的最新迹象.

"我们开始见到全球更大范围的放缓.全球活动进行速度还不错,但开始放缓,"RBC Capital Markets首席分析师Tom Porcelli表示.

**建筑支出亦放缓**

数据公布後,美国股市续跌,美国公债立即短暂微涨,但投资者更多关注的是希腊债务危机.

美国股市中午下挫约2%,此前希腊总理帕潘德里欧表示,他将要求就希腊援助协议举行公投,让这项被期待已久的欧盟救援计划横生变数.

制造业自春季以来一直放缓,受供应链中断及对经济或再现衰退的担忧影响.虽然部分地区制造业萎缩,但ISM全国调查报告仍显示制造业扩张,不过该指数自2月以来已累计下滑逾10点.

富国银行首席分析师John Silvia表示,ISM就业分项指数表明,周五美国政府公布的非农就业报告料将显示,10月制造业就业岗位增加.根据路透调查,10月制造业就业岗位料增加1,000个,而9月为减少13,000个.

整体非农就业岗位料增加95,000个,失业率料保持在9.1%.

周二公布的其他美国数据,9月建筑支出成长放缓,因政府削减学校和公共运输方面的兴建及修缮支出.

美国商务部周二公布,美国9月建筑支出增长0.2%,至7,872.1亿美元,预估为增长0.3%,8月数据修正为增长1.6%,前值为增长1.4%.

9月公共建筑支出下滑0.6%,政府各部门全面删减支出.

联邦支出减少6.8%,为12月以来最大降幅.民间领域方面,建筑支出则成长0.6%,住宅支出增加0.9%,非住宅支出增加0.3%.

克莱斯勒公布上个月美国销售成长27%,为四年来最佳的10月数据.通用汽车(GM.N)增加2%,但增幅不及一些分析师的预期.(完)

--编译 梁睿雪/肖群英/许娜/戴素萍;审校 张涛/程琳/张若琪

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