关注美联储会议决议：放宽抑或不放宽政策

* 风险胃纳将掌控走势

* 静候两日美联储政策会议决定

* 若要公债续涨需股市进一步下跌

记者 Ellen Freilich 编译 梁睿雪/李春喜

路透纽约11月1日电---连涨三天的美国公债周三可能陷入区间,静候美国联邦储备委员会(美联储,FED)声明,以及其它有关联储是否或何时会再度放宽政策的信号.

早盘时美国公债或吸引一些後续买盘.与此同时,部分市场人士可能选择了结获利.

无论如何,投资者仍将惴惴不安,因希腊政府周二面临倒台风险,执政党议员要求总理帕潘德里欧(George Papandreou)辞职,认为後者意外呼吁就救援方案进行全民公投,将希腊的欧元区成员资格置于险境.救援方案要求希腊进行大规模撙节.

措手不及的德法两国领导人呼吁帕潘德里欧周三在戛纳(Cannes,康城/坎城)进行危机会谈,敦促其在20国集团(G20)峰会前迅速落实新救援协议.

周二避险操作打压指标10年期美国公债收益率(殖利率)再次跌至2%下方,30年期公债收益率也重回3%下方.

交投或震荡,市场在美联储公布政策声明前不大可能确定新方向.

美联储将于1630GMT左右公布声明,主席贝南克将在1815GMT召开新闻简会.

分析师称,美联储或将在会後声明中开始让金融市场为进一步货币宽松做好准备,即使并不一定马上放宽政策.

美联储可能暗示,制定货币政策时将从更大的框架出发,其中包括就业、通胀甚至经济增长等更多具体目标.

美联储将在1800GMT公布经济增长、通胀和失业率等经济指标的季度预测数据,最终可能利用这些指标提供更具体的政策指引.

近期的美国经济数据出现改善,可能使美联储转向进一步放宽政策的步伐较增长停滞时更加从容不迫.

"我认为美联储明天不会做出重大变化,"加拿大皇家银行全球资产管理董事总经理和高级资产管理经理Brian Svendahl表示.

"美国(经济趋势)基本上良好,"他表示."第三季国内生产总值(GDP)增长2.5%,第四季也较为乐观.尽管消费者信心较低,但支出较好.企业资产负债表也处于良好状况,获利不错."

Svendahl表示,美联储前几次会议每次都采取了行动,所以这次可能暂停采取措施.

"他们的模式是让那些大手笔措施自行结束,然後再增加新措施,"他表示.(完)

--译文审校 徐文焰/程琳

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