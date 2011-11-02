希腊抛出公投计划 政府面临垮台风险

10月15日在雅典议会前拍到的希腊国旗。 REUTERS/Yiorgos karahalis

* 希腊总理因要求就救援计划举行公投而受到抨击

* 希腊总理将在戛纳(Cannes)会见法国、德国和欧盟领导人

* 欧盟夥伴对公投提议感到震惊和愤怒

* 民调显示多数希腊人反对救援协议

* 反对党抗议,要求提前举行选举

路透雅典11月1日电---希腊政府周二面临崩溃危险,执政党议员要求总理帕潘德里欧(George Papandreou)辞职,因其突如其来地要举行公投,可能危及该国的欧元区成员国身份.

法国和德国领导人被帕潘德里欧的孤注一掷搞得措手不及,请他周三到法国戛纳参加危机会谈,敦促其在20国集团(G20)峰会之前尽快落实新近达成的希腊救援协议.

在希腊让遏制欧元区主权债务危机的计划横生变数之後,欧元/美元和全球股市下挫.

泛希腊社会主义运动党(Pasok)的六名资深议员怒不可遏,反对帕潘德里欧就上周达成的1,300亿欧元救援协议举行公投,他们说帕潘德里欧应该让路给"政治上合法"的政府.

一名主要议员退出Pasok党,使得帕潘德里欧在有300个席位的议会中,优势缩小到152席.并且有几名Pasok党议员要求提前举行大选,而反对党也要求这麽做.

帕潘德里欧需要151票支持才能举行公投.如果异议人士投反对票,公投就举行不了.但帕潘德里欧面临的第一道障碍是周五的信心投票.

帕潘德里欧对内阁表示,他相信既能赢得信心投票,也能按计划举行公投.

希腊政府发言人Angelos Tolkas对记者表示,"我们不会退缩,将为拯救国家而采取一切必要措施."

欧元区领导人制定了去年以来的第二份希腊救援计划,条件是希腊必须采取更严格的财政撙节措施,期望该计划能够降低欧元区前途面临的不确定性.

但由于出现新的政治不确定性,以及反对撙节措施的希腊人可能推翻上述救援协议,金融市场周二再度受到打击.民调显示,多数选民认为这是一个糟糕的协议.

欧元兑美元下跌近0.03美元,意大利公债较德国公债的风险溢价触及欧元问世以来高点,导致意大利政府借款成本上升.此前的情况证明,这样的收益率水平使爱尔兰和葡萄牙债务难以维系.

欧洲银行类股跳水,因投资者担心希腊发生无序债务违约.雅典股市创下2008年10月以来的最大单日跌幅,大盘一度下挫7.7%.

**节外生枝**

欧洲政治家对帕潘德里欧周一晚间宣布的决定感到怀疑和惊愕.甚至他自己的财长都感到吃惊.

"在峰会刚过几天的情况下,不与其它欧元区国家磋商就宣布这样的事情,是不负责任的做法,"斯洛伐克财长Ivan Miklos对路透表示.

爱尔兰的欧洲事务部长Lucinda Creighton表示,上周的欧盟峰会是为了降低欧元区的不确定性.爱尔兰也接受了欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援,正在困境中挣扎.

"仅仅几天后就扔出这样一枚手榴弹,"Creighton表示,"对此肯定会涌现很多厌恶之情."

在萨科齐和梅克尔电话协商後公布的一份声明中,萨科齐方面称"法德决心与欧洲夥伴国一道,来确保峰会所得的决议能够在最快的时间框架下得到完整落实,这在今天比过往任何时候都更为重要."

死灰复燃的不确定性定会令作为G20主持的萨科齐十分尴尬,他还在试图说服中国向欧元区提供救援资金.

这可能会进一步削弱北欧国家对救助希腊的政治支持,这种支持本已不断降低.荷兰首相吕特(Mark Rutte)在写给国会的一封信中表示,内阁忧心这种拖延的风险和不确定性.

希腊企业管理层对国家现状丧失信心,市场都在猜测意大利是否会成为下一个陷入债务危机泥潭的欧元区国家.

"我认为这件事情到深夜会得以结束,因为帕潘德里欧会丧失在议会中的微弱优势,"雅典商会主管Konstantinos Michalos向路透Insider电视台表示.

"不会进行全民公投.我希望并祈祷产生一个有其它政治力量参与的政府."

欧元集团主席贾克表示,如果民众拒绝救援计划,希腊有可能破产.

**退党打击**

帕潘德里欧称,在削减预算和推行国际金主所要求的结构性改革上,他需要获得更大范围的政治支持.帕潘德里欧所属政党顶住大规模抗议的压力在议会推进撙节计划,在此过程中多名党员退党.

保守派反对党新民主党呼吁提前举行大选.反对党新民党领导人Antonis Samaras对记者表示:"对国家来说,大选是必要的."

议员Milena Apostolaki退出议会Pasok党团,在信任投票前夕削弱了帕潘德里欧的影响力.另一位议员Hara Kefalidou称,她亦反对举行公投,但没有辞去议席.

**弃卒保车**

一位德国资深议员暗示,欧元区可能逐出希腊,切断对该国的援助且放任该国债务违约.

在市场方面,投资者蜂拥抢购更为安全的投资资产,打压股市和欧元.

泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300跌近4%,不仅是因希腊发生严重违约的可能性,而且亦是因欧洲无力阻止债务危机蔓延至意大利等更大的经济体.

对希腊及欧洲较大受困经济体的债务有风险敞口的银行业者所受冲击最大.法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)(SOGN.PA)和法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)分别暴跌17%和近12.5%.

在纽约,摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)下挫8%,道琼工业指数下跌近2.5%.投资者担心,摩根士丹利对欧洲有巨大的风险敞口.

希腊定于在11月中旬获得一笔80亿欧元国际货币基金组织(IMF)/欧盟的援救基金,但在1月可能就会用尽,届时将举行公投,若公投结果为"否定",希腊政府就将无钱可用.(完)

--编译 张涛/梁睿雪/兰秀娟;审校 王冠中/程琳

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