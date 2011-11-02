中国股市盘前看点--11月2日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--意大利、法国、德国和欧元区10月制造业采购经理人指数(PMI)

--美国10月28日当周抵押贷款市场指数/再融资指数、10月Challenger美国企业计划裁员人数/ADP民间就业报告

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决议,随後美联储主席贝南克召开记者会

**宏观经济及政策面**

--中国证券报援引银行业人士透露,截至10月27日,中国四大国有银行10月新增贷款规模约为1,400多亿元人民币.预计全年新增贷款将在7.5万亿元左右.意味着,四季度信贷政策有望保持相对宽松.

--国家信息中心经济预测部徐策指出,四季度经济出现硬着陆概率不大,未来政策出现全面放松概率较小,货币政策将保持相对稳定状态,公开市场仍将作为央行主要调节工具.

**重点行业和公司**

--为落实软件业扶持政策,软件产品税负减免细则将陆续推出,部分地方配套措施有望先行先试.其中,上海正研究对软件企业的营业税加以减免.

--国家发改委、民航局发通知称,增设燃油附加调整启动条件,国内航空煤油综合采购成本累计变化幅度超每吨250元时,国内航线旅客运输燃油附加最高标准按现行联动机制调整.

--渤海租赁(000415.SZ)刚更名4个交易日即宣布停牌.业内人士预期,此次停牌,手握近40亿元现金的渤海租赁很可能会收购融资租赁资产.

--浙报传媒(600633.SS)控股股东浙报传媒控股集团未来五年将投入20亿元,实施集团的全媒体转型,打造中国媒体领域首个孵化器"传媒梦工场".

**海外动向**

--美国股市周二重挫,希腊意外要求就欧盟救助计划举行全民公投,令投资者措手不及,市场质疑近期股市涨势能否持续.道琼工业指数急跌297.05点,或2.48%,报11,657.96点.

**关键点位**

--沪综指短线反弹还未结束,四季度或可反弹到2,700点.(完)